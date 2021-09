México.- El Papa vuelve a reconocer los "pecados" de la Iglesia en México en la evangelización durante la conquista de América

ROMA, 28 (EUROPA PRESS)



El Papa ha invitado al clero mexicano a aprender de su pasado tras reconocer los "pecados personales y sociales" que la Iglesia cometió durante la evangelización de ese país, que tuvo lugar en la conquista de América por parte de los españoles, al tiempo que ha instado a "cultivar un diálogo abierto y respetuoso entre las diferencias".



"En diversas ocasiones, tantos mis antecesores como yo mismo, hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización", ha señalado Francisco en una carta que ha publicado el Episcopado Mexicano (CEM).



En la misiva firmada por Francisco el pasado 16 de septiembre, también ha instado a no dejar de lado "las acciones que, en tiempos más recientes, se cometieron contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano, provocando con ello un profundo sufrimiento".



No obstante, ha instado a no quedarse ahí y "seguir dando pasos" para "sanar las heridas" y "cultivar un diálogo abierto y respetuoso entre las diferencias" y finalmente "construir la tan anhelada fraternidad, priorizando el bien común por encima de los intereses particulares, las tensiones y los conflictos".