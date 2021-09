Más de mil menores no acompañados en Grecia fueron reubicados en otros países

Atenas. EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS

Atenas, 28 sep (EFE).- Los menores no acompañados acogidos en Grecia que han sido reubicados en otros países de la Unión Europea (UE) superaron este martes la simbólica cifra de 1.000, con la partida a Francia de un grupo de 11 jóvenes, 10 afganos y una iraquí.

El Ministerio de Migración griego destacó en un comunicado que en las próximas semanas serán reubicados otros 84 jóvenes. Según el Centro Nacional de Solidaridad, a mediados de septiembre había 2.134 menores no acompañados en Grecia.

El ministerio resaltó la necesidad de incluir en el nuevo pacto europeo sobre migración un mecanismo permanente para la distribución de los migrantes menores de edad entre los Estados miembros.

Según datos oficiales, el 80 % de los jóvenes reubicados en otros países hasta ahora tenían entre 15 y 17 años, el 17 % entre 11 y 14 años, el 2 % eran menores de 10 años y sólo el 1 % tiene ahora más de 18 años.

En su mayoría son niños y niñas procedentes de Afganistán, pero también provienen de Siria, Pakistán, Congo y Egipto.

En total, está previsto reubicar a alrededor de 1.600 jóvenes en varios países de la UE, tras la petición de ayuda lanzada en marzo de 2020 por el Gobierno griego, en plena crisis migratoria recrudecida por el anuncio del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de la apertura de la frontera de su país con la UE, que llevó a intentos de cruce masivos y a la muerte de al menos una persona por los disparos de los guardas helenos.

Entonces había alrededor de 6.000 menores no acompañados en Grecia, la mitad de los cuales vivían o malvivían fuera del control del Estado.

Según la secretaria de Protección de los Menores no Acompañados, Irene Agapidaki, la diferencia en las cifras no quiere decir que el Estado heleno haya perdido la pista a ningún niño o niña, sino que responde a un "enorme incremento de las reunificaciones familiares durante el último año", además de a una cantidad sin especificar de menores que han cumplido 18 años durante este tiempo y, por lo tanto, dejan de ser contabilizados.

A la llamada de Grecia, y a pesar de las dificultades provocadas por la pandemia de la covid-19, respondieron Alemania, Bélgica, Croacia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo y Portugal, así como dos Estados no miembros de la Unión, Suiza y Serbia.

El primer grupo de estos mil menores no acompañados fue reubicado en Luxemburgo en abril de 2020.