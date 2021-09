Los talibanes adoptarán "temporalmente" una constitución monárquica

Los talibanes adoptarán "temporalmente" una constitución monárquicaKabul, 28 Set 2021 (AFP) - Los talibanes afirmaron el martes que adoptarán temporalmente una constitución monárquica de 1964 que otorgaba a las mujeres el derecho al voto, pero que eliminarán cualquier elemento con el que no estén de acuerdo. El ministro de Justicia en funciones afirmó en un comunicado que los islamistas quieren adoptar la constitución utilizada durante un efímero periodo de monarquía constitucional en Afganistán, pero solo de manera temporal y con enmiendas. "El Emirato Islámico adoptará la Constitución de la época del antiguo rey Mohammed Zahir Shah durante un periodo temporal", dijo Mawlavi Abdul Hakim Sharaee. Pero todo lo que en el texto entre en conflicto con la sharía y los principios del Emirato Islámico será descartado, añadió. Hace casi seis décadas, antes de que las superpotencias mundiales intervinieran en el país, Afganistán disfrutó de un breve periodo de monarquía constitucional durante el reinado del rey Mohammed Zahir Shah. El rey ratificó la Constitución un año después de llegar al poder en 1963, dando paso a casi una década de democracia parlamentaria antes de ser derrocado en 1973. La Constitución de 1964 otorgó a las mujeres el derecho al voto por primera vez y favoreció su mayor participación en la política.Los talibanes, que llegaron al poder en agosto, han prometido ser más inclusivos que durante su brutal gobierno entre 1996 y 2001, cuando las mujeres fueron excluidas de la vida pública, en particular del trabajo y de la educación. Sin embargo cuando presentaron su gobierno provisional a principios de este mes, todos los altos cargos fueron para los partidarios de la línea dura y no se incluyó a ninguna mujer. emh/nl/fox/ssy/pc/erl