Los grandes, en alerta

Los jugadores del Betis celebran su segundo gol ante el Celtic, durante el partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Liga Europa que estos dos equipos jugaron en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. EFE/Jose Manuel Vidal.

Madrid, 28 sep (EFE).- El Lazio, el Olympique Marsella, el Leicester, el Nápoles y el PSV Eindhoven, advertidos como grandes aspirantes al éxito, invaden la segunda jornada de la fase de grupos en alerta después del mal arranque en la competición.

Ninguno fue capaz de sumar los tres puntos en su inicio en la competición y ahora afrontan el siguiente tramo con la necesidad de sumar para mantener las expectativas. El primer puesto, el único que da acceso directo a los octavos de final, es el objetivo. El segundo aboca a una eliminatoria con los terceros de la Liga de Campeones. Un riesgo innecesario.

Fuera de esta ecuación están los representantes españoles que irrumpieron con buen pie en su estreno continental. El Betis ganó al Celtic y la Real Sociedad obtuvo un empate en Eindhoven. Ya echaron a andar.

El cuadro sevillano de Manuel Pellegrini, solvente en el inicio del curso, visita Hungría para medirse al Ferencvaros por primera vez. El campeón húngaro perdió contra el Bayer Leverkusen, que apunta a rival del Betis por el primer lugar del Grupo G.

La Real Sociedad aspira a arrebatar el liderato del B al Mónaco, al que recibe el jueves en el Reale Arena. El equipo donostiarra mantiene la solidez de los últimos años y, tras salir airoso de su visita a Holanda y lograr un empate con el PSV pretende rentabilizar las dudas que evidencia el plantel monegasco en este arranque de curso.

El Mónaco, que ganó al Sturm Graz en la primera fecha, se enfrenta a la Real por primera vez en Europa. El representante austríaco, por su parte, recibe al PSV, firme líder en Holanda y que necesita ganar para mantener sus aspiraciones europeas.

Reducido el margen de error está el Lazio que arrastra la derrota ante el Galatasaray. El revés comprime la situación de un cuarteto equilibrado y a cuya clasificación apunta también el representante turco.

El Marsella de Jorge Sampaoli, que no pasó del empate en Rusia ante el Lokomotiv Moscú, recibe ahora al conjunto de Estambul. El cuadro ruso visita el Olímpico de Roma para jugar con el Lazio.

El Nápoles y el Leicester firmaron tablas en Inglaterra, en el King Power Stadium. De eso se aprovechó el Legia Varsovia que salió con los tres puntos del campo del Spartak Moscú parra asaltar la cima del Grupo C.

El equipo polaco pone en juego el liderato en su campo. Allí acude el Leicester mientras el Nápoles aguarda en el Diego Armando Maradona la visita del Spartak.

El Lyon puede asentar su dominio. Tras ganar en Glasgow al Rangers recibe ahora al Brondby danés que no pasó del empate en su debut ante el Sparta Praga que el jueves ejercerá de local en el partido ante el representante escocés de Steven Gerrard.

También el West Ham pretende su segundo triunfo seguido. Venció en Zagreb al Dinamo y recibe al Rapid Viena. Entre el cuadro inglés y el Genk belga, que venció al conjunto austríaco y espera en su campo al conjunto croata, se resolverá el dominio provisional del Grupo H en la segunda fecha.

El Olympiacos encabeza su cuarteto, el D beneficiado por el empate en Fráncfort entre el Eintracht y el Fenerbahce rentabilizó su triunfo contra el Amberes. El equipo heleno, habitual de la Liga de Campeones, acude a Estambul mientras el representante alemán, que ha comenzado mal el curso, tiene una nueva oportunidad en el campo del Amberes.

La segunda jornada de la Liga Europa quedará cerrada con los encuentros del Grupo F que domina el Estrella Roja después de ganar al Braga y el empate entre el Midtjylland y el Ludogorets.

El combinado serbio se enfrenta en Rezgard al Ludogorets. El Braga, con el margen de error recibido, juega en su campo con el equipo danés.