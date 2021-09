Los feminicidios se elevaron un 15,5 % en El Salvador entre enero y agosto

Mujeres se manifiestan para denunciar el feminicidio en San Salvador (El Salvador). Fotografiá de archivo. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 28 sep (EFE).- La cifra de feminicidios en El Salvador se elevó aproximadamente un 15,5 % entre enero y agosto del año en curso, respecto al mismo lapso de 2020, de acuerdo con cifras policiales a las que Efe tuvo acceso este martes.

Los datos de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Policía Nacional Civil dan cuenta de 97 feminicidios perpetrados en 2021, mientras que en los mismos ocho meses de 2020 se registraron 84, una diferencia de 13 homicidios por odio contra mujeres.

En julio pasado, un grupo de mujeres protestó y denunció el alza en la cifra de feminicidios, el abandono estatal y exigieron una política pública de prevención de estos crímenes.

"Las mujeres nos encontramos en un abandono y en un quiebre del estado de derecho", porque lo "poco que teníamos ahora está totalmente fracturado y no hay ninguna evidencia que vaya a mejorar", dijo a Efe Keyla Cáceres, de la organización Colectiva Amorales.

También denunció que las autoridades no dan crédito a las denuncias de violencia contra las mujeres y no responden adecuadamente.

Esta alza de los feminicidios se registra cuando el país computa una caída en la cifra general de homicidios por una mayor incursión de militares en tareas de seguridad, según funcionarios del Gobierno.

Entre el 1 de enero y el 20 de septiembre, según datos dados recientemente por el ministro de la Defensa, René Merino, se registraron 807 homicidios, 115 menos que los 922 computados en el mismo lapso del 2020, lo que representa una baja de un 12,5 %.

Amnistía Internacional (AI) considera a El Salvador uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres, ya que solo en 2016 y 2017 registró tasas de feminicidio de 16 y 12 por cada 100.000 habitantes, respectivamente, por encima de lo considerado a nivel internacional como una epidemia.