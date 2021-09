Le preguntamos a Edmundo Arrocet por su emocionante reencuentro con Alejandra Rubio

28-09-2021 Edmundo Arrocet EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Edmundo Arrocet y Alejandra Rubio protagonizaron el pasado domingo en el plató de 'Secret Story' un emotivo reencuentro dos años después de la ruptura entre María Teresa Campos y el humorista, desde la que no habían vuelto a verse. Dejando sus desencuentros a un lado por las versiones opuestas que la veterana periodista y Bigote dan del final de su relación, ambos se fundían en un abrazo sin poder contener las lágrimas, admitiendo el cariño que se tienen a pesar de lo que el chileno hizo sufrir a la abuela de la colaboradora.



Un encuentro que se ha convertido en lo más comentado de estos días y sobre el que Alejandra ya se ha pronunciado, confesando que todavía no ha hablado con Teresa del momento pero sí con Terelu Campos, a la que le ha parecido "muy bien" la emocionante demostración de cariño de su hija a Edmundo porque hizo "lo que le salía del corazón en ese momento".



Muchos ven en este emotivo reencuentro una intención de Bigote de acercar posturas con María Teresa. "Me gusta mucho mirarte porque veo a tu abuela" decía el humorista a Alejandra, confesando poco después que su relación con la comunicadora se acabó porque no le gustaban las discusiones, pero dejando claro que se había ido de su casa "todavía enamorado de ella". ¿Estamos ante un intento de Edmundo de 'ablandar' el corazón de su exnovia e intentar por lo menos tener un trato cordial con ella con su nieta como mediadora?



Al margen de especulaciones y rumores el chileno continúa con su día a día y le hemos visto abandonar el hotel madrileño en el que se ha alojado desde su expulsión de 'Secret Story' cargado de maletas. Muy serio y sin querer comentar nada de su cariñoso reencuentro con Alejandra, Bigote guarda silencio y no confirma ni desmiente si le gustaria tener un acercamiento con María Teresa para recuperar su buena relación, con la hija de Terelu como nexo de unión ahora que van a verse a menudo en el plató del reality. Su reacción a estas preguntas, en el siguiente vídeo.