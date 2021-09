Las principales empresas industriales chinas ganan un 49,5 % más hasta agosto

Empleados trabajan en una fábrica de ensamblaje de minivans en Qingdao (China). EFE/YU FANGPING/Archivo

Shanghái (China), 28 sep (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China aumentaron un 49,5 % interanual entre enero y agosto de este año, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

En los primeros ocho meses del año, la suma de los beneficios de esas compañías ascendió a 5,6 billones de yuanes (868.395 millones de dólares, 742.825 millones de euros).

Debido al efecto de una menor base comparativa de un 2020 marcado por el impacto económico de la pandemia, la institución ofrece también otro dato alternativo, el del crecimiento medio del período analizado durante los últimos dos años, que es de un 19,5 %.

Para la elaboración de este indicador, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con ingresos anuales superiores a los 20 millones de yuanes (3,1 millones de dólares, 2,6 millones de euros).

En el mes de agosto, los beneficios industriales subieron un 10,1 % interanual, lo que supone una ralentización frente a cifras anteriores como las de julio (16,4 %) o junio (20 %).

Durante ese mes, China se vio afectada por una serie de rebrotes del coronavirus.

Zhu Hong, estadístico de la ONE, también apuntó a otros factores como la subida de los precios de las materias primas o la logística internacional, o a la escasez de chips.

De los 41 sectores analizados por la ONE entre enero y agosto, 37 registraron un aumento de sus ganancias, otro revirtió sus pérdidas a beneficios, otro se mantuvo en el mismo nivel y los dos restantes comunicaron un resultado inferior al del mismo período del año anterior.

La institución destaca el avance en industrias como la de extracción o procesado de petróleo, carbón y otros combustibles o las dedicadas a fundición y laminado de metales ferruginosos y no ferruginosos.