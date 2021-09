La UEFA recusa al juez Manuel Ruiz de Lara

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Richard Juilliart / UEFA

Madrid, 28 sep (EFE).- La UEFA ha anunciado esta mañana que ha presentado una moción para recusar al titular del juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, que preside el procedimiento sobre la denominada Superliga.

El máximo organismo futbolístico continental además anunció que "también presentará un recurso formal ante un tribunal superior, la Audiencia Provincial de Madrid".

Estas decisiones se hacen públicas después de que el lunes la UEFA indicara que no seguirá de momento con los procesos legales en curso a los clubes implicados en la Superliga, aunque su decisión de no hacerlo no afecta a su firme posición frente a esta.

El organismo que preside Aleksander Ceferin se expresó así después de que el juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid le requiriera el pasado día 20 para que en un plazo de cinco días acreditara documentalmente que ha dado cumplimiento a las medidas cautelares que adoptó en abril para no sancionar a los clubes implicados -Real Madrid, Barcelona y Juventus- y los requerimientos que le ha hecho.