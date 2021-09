Guinea.- La junta militar de Guinea anuncia la adopción de una Carta de Transición

Confirma a Dumbuya como presidente y establece la creación de un Consejo Nacional y un gobierno transitorio



Los miembros de los nuevos órganos no podrán presentarse a los próximos comicios



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La junta militar instaurada en Guinea tras el golpe de Estado del 5 de septiembre ha anunciado este lunes la adopción de una Carta de Transición que servirá como "ley fundamental" hasta la aprobación de una nueva Constitución y mediante la cual se establece la creación de un gobierno interino y un Consejo Nacional de Transición, cuyos miembros no podrán presentarse a los próximos comicios.



La carta confirma al líder del Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD) --nombre oficial de la junta--, el coronel Mamady Dumbuya, como presidente de transición y al CNRD como uno de los órganos que liderará este proceso.



Además, anuncia la formación de un gobierno encabezado por un primer ministro civil, y cuyos miembros serán designados por Dumbuya a propuesta del jefe de Gobierno, informa el medio guineano 'Guinee News'.



La Carta de Transición recoge también la formación de un Consejo Nacional de Transición (CNT) que ejercerá de Parlamento, tendrá que preparar la nueva Constitución, que se someterá a referéndum, y estará formado por 81 personas --al menos un 30 por ciento mujeres-- procedentes de partidos políticos, organizaciones profesionales, colectivos religiosos y de la sociedad civil.



Al respecto, indica que "los miembros del gobierno e instituciones disueltas el pasado 5 de septiembre no pueden ser designados para el Consejo Nacional de Transición".



Asimismo, los miembros del Gobierno y del CNT no podrán concurrir a los próximos comicios, que primero tendrán que ser locales y después nacionales, marcando el final de la transición, recoge también el documento.



Por otro lado, la Carta señala que la duración de la transición se definirá de común acuerdo entre el CNRD y las fuerzas "vitales" de la nación.



La junta militar ha consultado durante las últimas semanas con el sector público y empresarial la redacción de este documento que servirá de marco de acción al gobierno de transición.



La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) impuso hace unas semanas sanciones contra los líderes de la junta militar de Guinea y exigió la vuelta al orden constitucional en un periodo máximo de seis meses. Además, pidió la liberación "inmediata" del expresidente del país Alpha Condé, detenido por los golpistas.