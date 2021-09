Fútbol/Champions.- Solskjaer: "El Villarreal se organiza muy bien y es difícil crearle ocasiones"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Manchester United, Ole-Gunnar Solskjaer, espera un partido igualado este miércoles cuando se mida en Old Trafford "en un partido importante, pero no definitivo" al Villarreal, un rival que "se organiza muy bien" y al que "es difícil crearle ocasiones".



"Hemos jugado cinco veces y todas han acabado en empate. La final de la Liga Europa fue igualada. Es un rival que se organiza muy bien y que es bueno técnicamente, lo que le permite jugar desde atrás y hace difícil presionarle. Es difícil crearle ocasiones y tenemos que ser mejores para crearlas", indicó Solskjaer en rueda de prensa.



En este sentido, también apeló a la buena racha goleadora de Cristiano Ronaldo cuando se medía al 'Submarino Amarillo' con el Real Madrid. "Eso significa que disfruta jugando contra ellos y está decidido a marcar cada vez que está en el campo. Casi se puede decir que cuando empieza un partido es un gol garantizado", advirtió.



Además, sabe que su margen de fallo se ha reducido tras el tropiezo ante el Young Boys. "Es una fase de grupos, sólo hay seis partidos y necesitas 10, o quizás 12 puntos, para pasar. Si terminas con cero o sólo un punto tras dos partidos, eso quiere decir que probablemente debes ganar los últimos cuatro para clasificarte. No es un partido definitivo, pero sí importante", afirmó.



"La presión es un privilegio y para trabajar en este entorno tienes que aceptarla. He recibido respaldo con fichajes y eso me dice que estamos cumpliendo con un plan, pero esto se trata de resultados", apuntó Solsjkaer tras los últimos reveses sufridos en la Champions, la Premier y la Carabao Cup.



El exfutbolista no escondió que "las expectativas han mejorado" con los refuerzos que han venido y que tiene su misión clara. "Estamos aquí para ganar, no es algo para pensárselo dos veces, y aquí tenemos la obligación de ganar con cierto estilo, y, a veces, eso es arriesgado y hace que pierdas uno o dos partidos", asumió.