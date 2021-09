Fútbol/Champions.- Rulli: "El último recuerdo contra el United es el momento más lindo en la historia del Villarreal"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El portero argentino del Villarreal, Gerónimo Rulli, ha reconocido que el duelo de este miércoles contra el Manchester United "va a ser especial para todos", ya que contra el equipo inglés vivieron "el momento más lindo en la historia" del club castellonense en la última final de Liga Europa, avisando de que están "capacitados para imponer" su juego "desde el minuto uno" en Old Trafford.



"Va a ser especial para todos. El último recuerdo contra el United es una victoria para nosotros y el momento más lindo en la historia del Villarreal. Va a ser un partido completamente diferente al de hace unos meses atrás. Nos jugamos mucho los dos e iremos con nuestra idea a por los tres puntos en Old Trafford. La final ya quedó atrás", valoró Rulli en rueda de prensa.



El guardameta explicó que el objetivo del Villarreal es "competir contra cualquier equipo de igual a igual". "Intentaremos imponer nuestro juego. Ha quedado demostrando que ya sea partiendo como favoritos o no, competimos de igual a igual en cualquier campo y competición, y esta no va a ser la excepción", avisó.



En cualquier caso, subrayó que les espera "un equipo muy fuerte que viene de perder su primer partido de Champions y va a querer ganar a toda costa". "Cuenta con la figura de Cristiano, que hace mucho tiempo que no juega en Old Trafford en Champions, y van a ser muchos los condimentos para que ellos intenten conseguir la victoria, pero el Villarreal intentará imponer su juego desde el minuto uno y creo que estamos capacitados para hacerlo", confió.



Para puntuar en Old Trafford, las claves pasarán por "hacer un partido correcto ofensiva y defensivamente, ser contundentes en las dos áreas y competir desde el minuto uno hasta el final". "Debemos ser agresivos y tener personalidad para imponer nuestro juego. De esa manera va a llegar el resultado que queremos", dijo.



Por último, Rulli destacó el buen momento de su equipo. "El equipo está muy bien y hablo de los 25 jugadores que conformamos la plantilla. Se demuestra no solo en los partidos, también en los entrenamientos, que el nivel es alto y estamos todos capacitados para competir", finalizó.