Fútbol/Champions.- Mark van Bommel: "El Sevilla tiene experiencia en Europa, no podemos compararnos con ellos"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Wolfsburgo alemán, Mark van Bommel, aseguró que no se pueden "comparar" en la actualidad con el Sevilla, su rival este miércoles en la Liga de Campeones y que cuenta con "experiencia" en competiciones europeas, aunque dejó claro que no ve este aspecto como una gran ventaja para el partido.



"No podemos compararnos con el Sevilla. Llevan muchos años jugando en Europa y cuando no juegan en la Liga de Campeones, muy a menudo terminan ganando la Europa League. Son un equipo con experiencia en Europa, que es lo que los pone por delante de nosotros y probablemente les convertirá en favoritos mañana a los ojos de mucha gente", comentó Van Bommel en rueda de prensa recogida por la web de su club.



Sin embargo, el neerlandés recordó que esa mayor experiencia no da a los de Julen Lopetegui "una gran ventaja". "El resultado de un partido siempre depende del estado de forma de ese día y del plan de juego de los equipos", puntualizó.



Por ello, el exfutbolista fue claro al ser preguntado por las claves para ganar el duelo. "Necesitamos marcar un gol más que ellos. Hemos analizado al Sevilla como lo hacemos antes de cualquier otro partido con cualquier otro rival, tenemos un plan para cada rival", advirtió.



Lo que sí espera Van Bommel es que su equipo tenga más acierto en las dos áreas. "Podríamos marcar más goles. Creamos oportunidades, pero las debemos convertir en oportunidades claras porque a menudo falta nuestro último o penúltimo pase. También creo que si defendemos con más rigor, daremos grandes pasos hacia adelante", subrayó.