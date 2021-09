Fútbol/Champions.- (Crónica) El PSG puede en el duelo estelar ante el City con gran gol de Messi

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Paris Saint-Germain francés se llevó el gran duelo de este martes en la Liga de Campeones al imponerse por 2-0, con el primer gol de Leo Messi con su nuevo equipo, a un Manchester City inglés que fue mejor, mientras que el Liverpool se exhibió en Do Dragao.



Todas las miradas estaban puestas en el Parque de los Príncipes donde se medían dos de los grandes favoritos, con los locales poniendo a Messi, Neymar y Mbappé ante el actual subcampeón continental, que gozó de más y mejores ocasiones, pero que no tuvo puntería.



El choque se decantó pronto del lado de los de Mauricio Pochettino con el 1-0 en el minuto 8, obra de Gueye que envió a la red un remate fallido de Neymar. Los de Pep Guardiola habían salido mejor y afianzaron su dominio con el control del choque y una inmejorable ocasión para empatar con un remate al larguero de Sterling y el posterior, con Donnarumma ya vencido, de Bernardo Silva a escasos metros de la portería también a la madera.



Tras el descanso, el campeón inglés mantuvo su dominio, pero no fue capaz de encontrar el gol del empate pese a sus continuas llegadas. Además, Messi apareció para combinarse con Mbappé y dejar un auténtico golazo para sentenciar el duelo y aumentar el favoritismo del PSG en esta Champions.



En este Grupo A, se dio una sorpresa en el otro encuentro en el que el Brujas belga, que ya fue capaz de empatar en su estreno ante el conjunto parisino, se llevó la victoria en el estadio del Leipzig alemán. Nkunku adelantó a los locales en el minuto 5, pero Vanaken y Rits remontaron para los visitantes antes del descanso.



En el Grupo D, el del Real Madrid, el Inter de Milán no pudo recuperar lo perdido en la primera jornada ante el conjunto madridista después de no pasar del empate sin goles en su visita al Shakhtar Donetsk ucraniano, repitiendo por tercera ocasión consecutiva este marcador tras las dos idénticas igualadas que vivieron el año pasado.



El campeón de la Serie A no jugó un partido excesivamente brillante, pero gozó de las mejores ocasiones, con un disparo al travesaño de Barella y un remate fallido de Dzeko con todo a favor, como las mejores en la primera mitad, y con Skrinniar, Correa y De Vrij con buenas opciones en la segunda mitad, las dos últimas salvadas por Pyatov. El defensa eslovaco también salvó la ocasión más clara de los locales.



Por su parte, en el B, donde está el Atlético, el Liverpool inglés se afianzó en el liderato con seis puntos tras golear a un desconocido Oporto en Do Dragao por 1-5. Salah y Mané pusieron el 0-2 al descanso, y el egipcio dobló en el segundo tiempo donde también hizo un doblete Firmino. Taremi maquilló el marcador para los de Sergio Conceiçao.



Finalmente, el Grupo C tiene ya al Ajax y al Borussia Dortmund como favoritos para octavos de final tras lograr ambos sus segundos triunfos. El conjunto 'ajacied' se impuso por 2-0 al Besiktas turco con tantos en el primer tiempo de Berghuis y de Haller, que ya lleva cinco, y el alemán por 1-0 al Sporting de Portugal, gracias a un gol de Malen.