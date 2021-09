Fútbol.- Muere Roger Hunt, leyenda del Liverpool y campeón del mundo con Inglaterra

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El exjugador del Liverpool Roger Hunt ha fallecido este martes a los 83 años de edad, según ha informado el club 'red', donde permaneció 11 temporadas.



Hunt, que también formó parte de la alineación inglesa ganadora del Mundial de 1966, anotó 244 goles en liga para el Liverpool, una cifra que le han convertido en una auténtica leyenda para el club de Anfield.



"Estamos de luto por el fallecimiento del legendario ex jugador Roger Hunt. Los pensamientos de todos en el Liverpool FC están con la familia y los amigos de Roger en este momento triste y difícil. Descanse en paz, Sir Roger Hunt 1938 - 2021", escribió la entidad inglesa.



Hunt fichó por el Liverpool en julio de 1958 e hizo su última aparición con el club en diciembre de 1969. Fue contratado por Phil Taylor, procedente del Stockton Heath, que no pertenece a la liga, pero Bill Shankly lo retuvo, y ayudó al club a salir de la antigua Segunda División en 1962, ganando títulos de liga en 1964 y 1966.



También ganó la Copa FA con el Liverpool en 1965 y su récord goleador estuvo vigente hasta el año 1992, cuando Ian Rush logró superarlo. Sin embargo, Hunt sigue siendo -casi 30 años después- el segundo máximo anotador.



El exfutbolista británico ganó 34 partidos con Inglaterra, marcó 18 goles y obtuvo su primera llamada con Walter Winterbottom en 1962 cuando el Liverpool todavía estaba en la segunda división. En esa temporada, anotó 41 goles en la misma cantidad de partidos para los 'reds'.



El actual entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, dijo: "Es una noticia realmente triste y nuestros pensamientos y nuestro amor van para su familia. Desafortunadamente, es demasiado frecuente en este momento en el que nos despedimos de estos gigantes de nuestro club".



"Me han dicho que el Kop lo bautizó 'Sir Roger' por todos sus logros. Un goleador que nunca dejó de trabajar para ayudar a sus compañeros; creo que habría encajado bien en nuestro equipo actual. Así que es a Sir Roger a quien recordaremos, honraremos y rendiremos homenaje durante los próximos días. Nunca caminarás solo", añadió Klopp.



Los jugadores y el cuerpo técnico del Liverpool llevarán brazaletes negros para el choque de la Liga de Campeones de este martes por la noche contra el Oporto como muestra de respeto.