Fútbol.- La UEFA solicita la recusación del juez Ruiz de Lara en el 'caso Superliga'

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La UEFA ha presentado una moción para la recusación del juez Manuel Ruiz de Lara, encargado del 'caso Superliga', al entender que hay "irregularidades significativas en este procedimiento", y ha avisado de que continuará "tomando todas las medidas necesarias" para defender sus intereses.



"La UEFA siempre ha actuado de buena fe a lo largo de los procedimientos pendientes ante un Tribunal de Madrid. En consecuencia -y a pesar de que la UEFA no reconoce la jurisdicción del Tribunal de Madrid y cree firmemente que siempre ha actuado en pleno cumplimiento de los procedimientos pendientes- la UEFA ha presentado hoy alegaciones formales al Tribunal de Madrid evidenciando su continuo cumplimiento de las órdenes", anunció el organismo europeo en un comunicado.



Además, la UEFA ha presentado una moción para la recusación del juez Ruiz de Lara, el entender que hay "irregularidades significativas en este procedimiento". "En línea con la ley española -y en el interés fundamental de la justicia- la UEFA espera que el juez en cuestión se aparte inmediatamente hasta que se considere esta moción de forma completa y adecuada", pidió, añadiendo que también presentará un recurso formal ante la Audiencia Provincial de Madrid.



"La UEFA continuará tomando todas las medidas necesarias, en estricta conformidad con la legislación nacional y de la UE, con el fin de defender sus intereses y -lo que es más importante- los de sus miembros y todas las partes interesadas en el fútbol", advirtió el organismo presidido por Aleksander Ceferin.



Por último, la UEFA defendió que "siempre ha actuado de acuerdo no sólo con sus Estatutos y Reglamentos, sino también con la legislación de la UE, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación suiza en relación con este proyecto de la llamada 'Superliga'". "La UEFA sigue confiando en su posición -y seguirá defendiéndola- en todas las jurisdicciones pertinentes", finalizó.



TREGUA PARA LOS TRES CLUBES 'REBELDES'



Este comunicado llega un día después de conocerse que la UEFA no proseguirá con los procedimientos legales contra el Real Madrid, FC Barcelona y Juventus de Turín, los tres clubes 'supervivientes' de los doce iniciales que 'fundaron' la Superliga.



Según pudo saber Europa Press, el máximo organismo continental del fútbol mantiene las acciones frente a los clubes que diseñaron la Superliga, aunque anunció que no seguirá "de momento" adelante con los procedimientos y las sanciones que pretendía aplicar contra estos tres equipos 'rebeldes'.



En cambio, el organismo presidido por Ceferin se muestra firme en "detener" los planes de la Superliga, el proyecto inicialmente apoyado por doce de los principales clubes europeos -entre ellos los españoles Atlético de Madrid, Real Madrid y FC Barcelona- que pretendía acabar con el actual formato de la Liga de Campeones.



En este sentido, la UEFA expresó su voluntad por respetar los procedimientos legales, pero se declaró "alerta" ante el proyecto de la Superliga y otros similares que puedan surgir después que no sirven para defender los mejores intereses de los clubes, asociaciones y aficionados.



Este anuncio se produjo después de que el juez Ruiz de Lara ordenara dejar sin efecto la posible multa de 100 millones de euros contra cada uno de los 12 clubes del proyecto impulsado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Dicho juez dio un plazo de 5 días a la UEFA para que se anularan los procedimientos abiertos contra los tres clubes 'rebeldes', Real Madrid, FC Barcelona y Juventus.