Fútbol.- Argentina vuelve a convocar a tres jugadores de la Premier a pesar de las restricciones

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, ha vuelto a convocar a tres jugadores de la Premier League para las eliminatorias sudamericanas de octubre para el Mundial de Catar 2022, a pesar de que el país continúa incluido en la 'lista roja' de Reino Unido por la pandemia de coronavirus.



El portero del Aston Villa Emiliano Martínez y los jugadores del Tottenham Giovani Lo Celso y Cristian Romero han sido incluidos en la lista de 30 futbolistas para los partidos ante Paraguay, Uruguay y Perú, que se celebrarán entre el 8 y el 15 de octubre.



La mayoría de los clubes ingleses se negaron a liberar a los jugadores convocados por países sudamericanos para las eliminatorias organizadas a principios de septiembre.



Los ciudadanos argentinos ya no necesitan ponerse en cuarentena al viajar a su país de origen desde el extranjero, siempre que estén vacunados y den negativo en la prueba del coronavirus, pero cualquiera que llegue a Reino Unido desde Argentina debe estar en cuarentena durante 10 días.



Tanto el Aston Villa como el Tottenham tienen partidos de Premier el fin de semana posterior al parón de selecciones, por lo que estos tres jugadores no podrán participar, ya que tendrán que hacer cuarentena; los de Dean Smith recibirán al Wolverhampton el sábado 16 de octubre, mientras que los 'Spurs' se enfrentarán al Newcastle el domingo.



El 24 de agosto, la Premier League anunció que no cedería a sus selecciones a los futbolistas originarios de países en la 'lista roja', entre los que estaban las diez naciones sudamericanas. Sin embargo, Martínez, Lo Celso y Romero, así como el jugador del Aston Villa Emiliano Buendía, acudieron a la llamada de Argentina.



Esto provocó una increíble escena en el Brasil-Argentina de septiembre de las eliminatorias sudamericanas en Sao Paulo, cuando funcionarios de las autoridades sanitarias brasileñas saltaron al terreno de juego cuando había comenzado el choque para advertirles a los jugadores Premier que tenían que ponerse en cuarentena.



Tras el bochornoso espectáculo, el partido tuvo que ser suspendido. Además, los cuatro futbolistas afectados tuvieron que viajar a Reino Unidos pasando por Croacia -país que no está en su 'lista roja'- para evitar tener que pasar una cuarentena.



Además del delanteros del Paris Saint-Germain Leo Messi, Scaloni ha llamado a ocho representantes de LaLiga Santander: los futbolistas del Sevilla Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Alejandro 'Papu' Gómez; los del Real Betis Germán Pezzella y Guido Rodríguez; los del Atlético de Madrid Rodrigo De Paul y Ángel Correa y el del Villarreal Juan Foyth.



--LISTA DE CONVOCADOS.



PORTEROS: Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta), Emiliano Martínez (Aston Villa), Esteban Andrada (Monterrey).



DEFENSAS: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Udinese), Juan Foyth (Villarreal), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Germán Pezzella (Real Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Ajax), Nicolás Tagliafico (Ajax) y Marcos Acuña (Sevilla).



CENTROCAMPISTAS: Leandro Paredes (Paris Saint-Germain), Guido Rodríguez (Real Betis), Nicolás Domínguez (Bolonia), Giovani Lo Celso (Tottenham), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid) y Alejandro Gómez (Sevilla).



DELANTEROS: Nicolás González (Fiorentina), Ángel Di María (Paris Saint-Germain), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Leo Messi (Paris Saint-Germain), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Joaquín Correa (Inter de Milán), Ángel Correa (Atlético de Madrid) y Julián Álvarez (River Plate).