Exjuez rechaza reunirse con Corte Suprema por caso de masacre en El Salvador

San Salvador, 28 sep (EFE).- El ex juez Jorge Guzmán, que fue instructor de la causa penal por la masacre de El Mozote (1981), se negó a reunirse con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) para discutir la posibilidad de su reincorporación, según informaron este martes medios locales.

Guzmán fue cesado de su cargo por una reforma a la Ley de la Carrera Judicial aprobada por la Asamblea Legislativa, firmada por el presidente Nayib Bukele y respalda por la CSJ.

Dicha reforma cesa a los jueces sexagenarios o con 30 años de servicio.

"No asistiré a la reunión, pues, la salida de esto no es objeto de discusión o negociación", indicó Guzmán en un escrito, también difundido en redes sociales.

Indicó que, de acuerdo con la invitación que recibió, en la misma se hablaría sobre su posible regreso "a continuar tramitando el caso de la masacre El Mozote".

Días atrás, el juzgador aseguró que retomaría el proceso únicamente si se deroga la reforma, se declara inaplicable o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emite medidas cautelares.

"Aquí no se trata de capricho, se trata de que se vuelva al respeto de la Constitución y la ley" y "si se quiere hacer una verdadera depuración judicial, sacando jueces corruptos y nombrando jueces honestos y probos, no es la forma correcta ni legal como se ha hecho", añadió.

Guzmán agregó que se atendrá a las "acciones de carácter internacional que ya se han promovido ante la negativa de volver a la legalidad".

La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, reformó la Ley de la Carrera Judicial, supuestamente para combatir prácticas corruptas, pero el decreto únicamente señala que la reforma es para "actualizar" la norma.

La ONU y Estados Unidos han criticado la medida, mientras que organizaciones humanitarias señalan que es la "consumación del golpe de Estado" contra el órgano Judicial.

Guzmán resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía para que investigara y determinara si el presidente Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército.

En estas se pretendía localizar información del operativo militar que derivó en la matanza de El Mozote.

El ex juez instructor ordenó la reapertura de la causa por la masacre en septiembre de 2016 tras la anulación de una ley de amnistía.

Además, elevó los cargos que enfrentan más de una docena de militares retirados a crímenes de lesa humanidad por la ejecución de unos 1.000 civiles desarmados.