Estados Unidos.- EEUU pide información para estudiar si permite acceder a redes sociales de los detenidos por el crimen de Samuel

A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha pedido al Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña información para determinar si permite al acceso a mensajes en redes sociales como Instagram o WhatsApp de los detenidos por el crimen de Samuel Luiz.



Así lo han confirmado, consultados por Europa Press, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), después de que por parte del juzgado se hiciese un requerimiento a tal efecto, según han explicado.



Desde el TSXG, han señalado que el fiscal de Estados Unidos que tiene que solicitar al juez los datos pedidos por España --en el sistema legal estadounidense es fiscalía quien asume esta función--entendió que no podía "defender el caso" con los que se le mandaron en un primer momento.



"Y pidió que se ampliase la información y que se hiciese la solitud de nuevo de una manera más acorde a las leyes procesales americanas, que son muy diferentes a las españolas", han apuntado desde el TSXG.



Desde el juzgado han estado trabajando en ello en colaboración de la magistrada de apoyo de España en Washington. Aunque inicialmente apuntaron que se estaba a punto de enviar otra comisión rogatoria, adaptándose a los requerimientos de las autoridades americanas, desde el alto tribunal gallego se ha aclarado que solo habrá que proporcionar la información complementaria que piden las autoridades de EEUU para poder ejecutar la que ya se envió.



"Puede que finalmente el asunto no prospere, pero los tribunales de allí aún no se han pronunciado", han apuntado en relación a unas actuaciones vinculadas la investigación.



Entre otras cuestiones, la misma se centra en analizar el volcado de datos de los móviles de los seis detenidos: cinco hombres, dos de ellos menores, y una mujer. De ellos, tres están prisión en relación a unos hechos ocurridos en la madrugada del pasado 3 de julio en el paseo marítimo coruñés.