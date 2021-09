El puertorriqueño Manny Manuel ofrecerá un concierto el 27 de noviembre

El cantante puertorriqueño Manny Manuel. Foto de archivo. EFE/Jorge Muñiz

San Juan, 28 sep (EFE).- El cantante puertorriqueño Manny Manuel regresará a los escenarios el próximo 27 de noviembre con el concierto ¡VIVA LA VIDA! que se celebrará en el Centro de Bellas Artes de Caguas, municipio del interior de la isla caribeña.

"Este concierto será para, precisamente, agradecerles a todos los que han cantado junto a mí y que hasta se los saben mejor que yo", señaló Manuel en un comunicado divulgado este martes.

"Subir nuevamente al escenario es un placer inmenso, aparte de un deber que me he impuesto para devolver tantos abrazos, tantas sonrisas, tantas alegrías y tantas e innumerables vivencias que tú y solo tú me has regalado, de la mano de un ser supremo que nos mantiene de pie", dijo el artista.

Manuel cantará todas las melodías que el público ha hecho sus favoritas como "Estrellita", "Si una vez", "Dicen que los hombres no deben llorar" y "Sé que vas a llorar", entre otras.

"Vivo ansioso del momento de también cantarles junto a un gran mariachi y convertir otras de las canciones, que tanto le gustan al público, en hermosas rancheras", agregó Manuel.

"Todo ocurre en el momento correcto, en el tiempo de Dios, que es ahora el de 'reconectarme' con mi gente, precisamente en la semana que celebramos Acción de Gracias. Por eso, los invito a todos a que reciban mi gratitud a través del sentimiento que solo se puede expresar por medio de la música", concluyó el artista.

El pasado 15 de marzo, un comunicado reveló que Manuel estaba internado en un centro de ayuda de Puerto Rico para resolver varios problemas de salud que padece desde hace tiempo, como el alcoholismo.

"Luego de los procesos regulares realizados a los pacientes recluidos en esa institución, el artista pasará a recibir tratamiento más especializado en Estados Unidos, donde se espera permanezca varias semanas y pueda estar de regreso para cumplir con varios compromisos profesionales acá en la isla, los que se estarán anunciando próximamente", indicaba un comunicado.

El pasado 3 de marzo la Fiscalía de Caguas presentó cargos contra el artista por conducir, supuestamente, en estado de embriaguez y por hacerlo de forma temeraria bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

El cantante sufrió a finales del pasado diciembre dos accidentes de circulación que fueron la causa del proceso judicial.