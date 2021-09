El fiscal venezolano apelará la absolución de un militar acusado de matar a un joven

Fotografía de archivo en la que se registró al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en Caracas (Venezuela). EFE/Raúl Martínez

Caracas, 27 sep (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este lunes que apelará la decisión del Tribunal 15 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas de absolver al sargento de la aviación Arli Méndez, acusado de asesinar al joven David Vallenilla durante las protestas de 2017.

"El Ministerio Público, en uso de sus atribuciones constitucionales, apelará en las próximas horas la decisión del Tribunal 15 de Juicio del Área Metropolitana que absolvió al sargento Arli Cleivi Méndez Terán, responsable del homicidio de David Vallenilla", indicó en su cuenta de Twitter.

El caso de este joven está incluido en el expediente para investigar al Estado venezolano en la Corte Penal Internacional (CPI).

Saab recordó que el fiscal 126 con competencia en derechos humanos había acusado ante el Tribunal competente al sargento de aviación por los delitos de homicidio calificado, perpetrado con alevosía y por motivos futiles, así como también por el uso indebido de arma orgánica.

La abogada del caso, María Alejandra Poleo, explicó más temprano a Efe que la decisión sobre el asesinato de Vallenilla, en julio de 2017, cuando el uniformado le disparó a quemarropa durante una protesta frente a una base aérea de Caracas, "confirma que en Venezuela no hay justicia".

Además, relató que el caso de Vallenilla, reseñado también en el informe de la Comisión de Determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU, ha sufrido retraso procesal desde 2017 y no fue hasta febrero de este año cuando se retomó este juicio "repleto de interrupciones".

Poleo señaló que se trata de un suceso con "un pronóstico de condena alto", pues -aseguró- hay vídeos, testimonios y estudios presentados ante el tribunal que demuestran que el militar, detenido desde agosto de 2017 en la cárcel militar de Ramo Verde, fue el "responsable directo" del homicidio del joven de 22 años.

"En este caso el pronóstico de condena era altísimo, tanto que se desestimó la acusación particular donde se acordaba investigar la cadena de mando y el delito de quebrantamiento de pactos internacionales", puntualizó.