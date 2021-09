El canciller mexicano destaca la "muy buen relación" con Biden

Fotografía cedida cedida este 28 de septiembre por el Senado de la República, donde se observa al canciller mexicano Marcelo Ebrard, durante una comparecencia en la Ciudad de México. EFE/Senado de la República SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 28 sep (EFE).- El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aseguró este martes ante el Senado que el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene una "muy buena relación" con la Administración de Joe Biden en Estados Unidos.

"Hubo todos los diagnósticos y pronósticos posibles sobre que eso no era posible, que no iba a ser así, que iba a haber un desencuentro con la nueva Administración", dijo Ebrard durante su discurso ante el pleno con motivo del tercer informe de Gobierno.

Recordó que lo mismo se dijo cuando arrancó el actual Gobierno de México "que iba a haber un desencuentro" del presidente López Obrador con el presidente Donald Trump.

"Les informo: Tenemos una muy buena relación con la administración del presidente Biden", apuntó el canciller.

Presumió que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó México en junio y "acabamos de ir a Washington al Diálogo Económico de Alto Nivel, que mencionó ayer en su mensaje el presidente Biden".

El lunes, Biden declaró en un video emitido durante la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia de México que este país es su "amigo más cercano" y se comprometió a "fortalecer y expandir" esta relación.

"Estados Unidos no tiene un amigo más cercano que México y espero con ánimo todo lo que nuestras dos naciones lograrán juntas en los años por venir", expresó.

Ebrard dijo que "no solo hay una relación más frecuente de alto nivel, sino que hemos logrado avanzar en visiones comunes sobre problemas que son comunes, o bien, sobre el futuro que tenemos que enfrentar en los próximos años".

Sobre la obtención de vacunas para hacer frente a la pandemia de covid-19, el canciller recordó que México y el mundo enfrentaron "una pandemia en un escenario en el que los productores de vacunas para hacer frente a esa pandemia son muy pocos".

Ante ello, dijo, se tenía que partir de la circunstancia de que "las vacunas eran y son escasas, que hay una competencia entre todos los países para acceder a ellas y que necesitábamos utilizar todos los recursos posibles al alcance de la diplomacia mexicana para resolver esa necesidad específica".

De acuerdo con los datos oficiales más recientes, México, que se encuentra todavía en la tercera ola de la pandemia, suma 275.676 defunciones, además de acumular 3,6 millones de contagios confirmados.

Mientras que según el programa de vacunación, que contempla a todos los mayores de 18 años, hasta ahora acumula 99,4 millones de dosis aplicadas, en una población de 126 millones de personas.

Sobre su paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Ebrard señaló que "el nivel de respeto y atención que tiene México hoy en el exterior, es de los más altos que hemos tenido en nuestra historia".