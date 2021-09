D'Rivera: algo cambió en Cuba pues los músicos nunca fueron "protestones"

Fotografía cedida por R. Andrew Lepley donde aparece el compositor e instrumentista cubano Paquito D'Rivera quien actuará próximamente en Miami (Florida, EE.UU.) a beneficio de la niñez latinoamericana. EFE/R. Andrew Lepley

Miami, 28 (EFE).- El reconocido músico cubano Paquito D'Rivera ve una "luz de esperanza" en Cuba tras las protestas del 11 de julio y se alegra de que los músicos, especialmente los de raza negra, "hayan sacado la cara" para pedir cambios y libertad.

"Los músicos nunca fueron los más protestones" en la isla, subraya este compositor e instrumentista, cuya mayor fama es como saxofonista, en una entrevista con Efe con motivo de su próxima actuación en Miami a beneficio de la niñez latinoamericana.

D'Rivera —que se define como un "mulato cubano"— dice que en el mundo de la música, donde siempre había existido frente a Cuba más defensores y personas que callan, es una buena señal la proliferación de canciones críticas con la situación en la isla.

Destaca de la más popular de todas, "Patria y vida", que los cantantes "son todos negros", para apuntar a que supuestamente la revolución de Fidel Castro iba a beneficiar sobre todo a esa parte de la población cubana.

PAQUITO DISPARA CONTRA EL SILENCIO CÓMPLICE

Nacido en Marianao (La Habana) hace 73 años y caracterizado por un humor a prueba incluso de pandemias, D'Rivera pidió la liberación del rapero de "Patria y vida" Mikel Osorbo, que "está preso por cantar", y se congratuló de que hayan "hablado (a favor del cambio) incluso los que no hablaban nunca".

Con espíritu guasón critica a los "turistas de revoluciones ajenas" que defienden para otros lo que, por suerte para ellos, no les toca vivir y a los que le echan la culpa de todo lo que pasa en Cuba al "embargo" estadounidense.

"Hasta dicen que la culpa de que no se plante yuca o malanga es del bloqueo", exclama el artista, cuyo verdadero nombre es Francisco de Jesús Rivera Figueras.

También les pega duro a quienes guardan un "silencio cómplice" frente a la falta de libertades y oportunidades que sufren los cubanos. Esos son los que más lo "encabronan", según sus propias palabras.

Considerado uno de los grandes exponentes del jazz latino, Paquito D'Rivera será el invitado especial de la Gala Benéfica Panamericana que tendrá lugar el 16 de octubre en el teatro New World de Miami Beach para recaudar fondos que permitan reducir la desnutrición infantil en América Latina.

El músico, que huyó de Cuba en 1980 aprovechando una gira por España con el grupo Irakere, dice a Efe que aceptó ser parte del espectáculo "América Viva", que se presenta en la gala, por su admiración por uno de sus músicos, el compositor y pianista cubano-venezolano César Orozco.

También porque los niños de América Latina "lo merecen", dice, antes de pedir al mundo que ayude a los haitianos, que han sufrido un terremoto, el asesinato de su presidente y las penurias de siempre. "Solo falta que les caiga el comunismo", dice.

"América Viva" será una experiencia audiovisual con 25 artistas en escena, más de cuatro pantallas de video y más de 300 piezas de vestuario y accesorios, en la que la música, desde el flamenco hasta los ritmos afro-cubanos y el latin jazz, será el hilo conductor.

Catorce veces ganador de premios Grammy y Latin Grammy, Paquito D'Rivera dice que en la pandemia le fue "como a todos". Perdió "un montón de amigos" por la covid-19 y tuvo que cancelar proyectos y actuaciones.

"Me ha salvado la vida la escritura", asegura en referencia a que ha recibido muchos encargos para obras musicales.

HUMOR A PRUEBA DE PANDEMIA

Desde hace un tiempo está de nuevo en marcha. Hace poco asistió en Alicante (España) a un homenaje al fallecido Chick Corea y, antes de actuar en Miami, estará de gira por el norte de EE.UU.

Volviendo a Cuba, a la que le gustaría regresar alguna vez a cantar, aunque sabe que no es el mismo país que él dejó y que los cubanos "ni siquiera hablan igual", opinó que "ya era hora" de que la población saliera a la calle a protestar.

"Cayó el muro, pasó la primavera árabe", enumeró el saxofonista, quien considera que no se puede permanecer "neutral" ante una revolución que ha convertido a Cuba en "un país de mendigos".

Según su descripción, el régimen cubano es un "pedigüeño" internacional, que para permanecer en el poder ha pedido ayuda primero a la URSS, luego a Venezuela y ahora a México.

El músico criticó el recibimiento dado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al que "no lo eligió nadie".

Cuando se le pregunta su opinión sobre el predominio del reguetón en la música actual, D'Rivera, con una amplia discografía, a la que sumó en 2020 "Cariberian" y "El duelo", con el quinteto del trompetista Diego Urcola, opta por la "abstención" con el argumento de que no escucha "música popular".

Sus preferencias son la música clásica, el jazz y la música brasileña.

Sin embargo, alguna vez tuvo que tocar lo que fuera para vivir. Como le ocurrió en sus comienzos en Nueva York, adonde llegó después de pasar seis meses en España.

"Una vez estuve a punto de pedirle perdón a Fidel Castro", recuerda en tono de broma. Fue cuando se vio tocando una flauta prestada a las cinco de la mañana en un "after hours" en Manhattan.

Ana Mengotti