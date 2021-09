Daniel Arias, ¿pide consejos profesionales a sus padres, Imanol Arias y Pastora Vega?

28-09-2021 Daniel Arias sigue los pasos de sus padres en el mundo de la interpretación. MADRID, 28 (CHANCE) Demostrando que el talento va en los genes y que el arte corre por sus venas, Daniel Arias se ha convertido en uno de los rostros del momento y en una de las promesas interpretativas de nuestro país. A sus 19 años, el hijo de Imanol Arias y Pastora Vega es ya todo un ídolo adolescente por su papel protagonista en 'El Internado: Las Cumbres', además de fichar por la nueva temporada de 'Cuéntame', donde podremos verle en pantalla al lado de su famoso padre. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Demostrando que el talento va en los genes y que el arte corre por sus venas, Daniel Arias se ha convertido en uno de los rostros del momento y en una de las promesas interpretativas de nuestro país. A sus 19 años, el hijo de Imanol Arias y Pastora Vega es ya todo un ídolo adolescente por su papel protagonista en 'El Internado: Las Cumbres', además de fichar por la nueva temporada de 'Cuéntame', donde podremos verle en pantalla al lado de su famoso padre.



Daniel ha asistido al estreno en Madrid de 'Fuimos canciones' y nos ha contado cómo lleva ser hijo de dos rostros tan populares y queridos de nuestro país, a los que no duda en confesar que no pide consejos en su prometedora e incipiente carrera en el mundo de la interpretación: "Siempre me preguntan eso, por los consejos a nivel profesional y también personal... Pido consejos como hijo, pero no siempre. Si me independizo y se me rompe una tubería llamaré a mi padre para saber cómo arreglarla".



Admitiendo que no impone trabajar delante de sus padres "porque cuando enciendes el interruptor trabajas y cuando acabas, ya está", Daniel intenta que no le afecte demasiado la fama de sus padres. "Impone en estos momentos, cuando me preguntan cosas. Al final estoy haciendo mi proyecto, mis cosas. Vengo de una familia como todos, lleva muchos años dedicándose a esto, tengo un hermano y un padre que se dedican a esto pero lo intento llevar lo mejor posible, son mi familia y al menos estoy pudiendo formarme y trabajar", afirma, asegurando que lleva su carrera con "profesionalidad" y "seriedad" y que le gustaría llevar su vida "en privado".



Por eso, muy discreto, Daniel prefiere no desvelar si tiene pareja, aunque sí nos cuenta pequeños detalles de cómo es, confesando que es "romántico" y "sentimental", que el amor representa "muchas cosas" en su vida y que "no es celoso". "Estoy en un buen momento personal, con mis amigos, con el trabajo, estoy recibiendo mucho amor por muchas partes y aprendido a darlo de muchas maneras", concluye, sin aclarar si está enamorado o no. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!.