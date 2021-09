¿Cuál es la diferencia entre insolación y golpe de calor?

ARCHIVO - Ante síntomas que pueden indicar una insolación o un golpe de calor, lo primero es salir del sol y refrescar cabeza y cuello. Foto: Christin Klose/dpa

Cuando sale el sol y el termómetro afuera supera los 30 grados todos quieren salir a disfrutar del aire libre. Esa es, definitivamente, una de las cosas más lindas que trae el verano. Pero el exceso de sol también puede hacer que uno se sienta como atontado, cansado. En eso casos, es probable que se haya sufrido una insolación o un golpe de calor. Pero, ¿cómo distinguirlos? Insolación: cabeza caliente, cuerpo con temperatura normal La insolación se produce cuando se irritan las meninges por haber estado durante demasiado tiempo y sin protección con la cabeza expuesta al sol. La característica más importante de la insolación es que la cabeza está roja y caliente, mientras que el resto del cuerpo presenta una temperatura normal. Los primeros síntomas suelen aparecer horas después: dolores de cabeza, mareos, náuseas, pitidos en los oídos, rigidez en el cuello y somnolencia o incluso pérdida de conocimiento, según indica la Cruz Roja Alemana (DRK). ¿Qué hacer? En este caso, la persona afectada debe alejarse del sol y tumbarse a la sombra con la cabeza elevada. Lo mejor es enfriarle la cabeza y el cuello con paños húmedos y hacerle beber mucha agua, pero solo si la persona afectada puede hablar y no vomita. Si su condición no mejora después de 15 minutos, se debe consultar con un médico. Si la persona pierde el conocimiento, hay que llamar directamente a urgencias. Golpe de calor: cuerpo caliente, pero seco Por el contrario, el golpe de calor se reconoce por el aumento de la temperatura corporal general: es posible que se alcancen los 40 grados o más debido a la acumulación de calor en el cuerpo. El pulso aumenta y la piel está caliente y seca porque falla la producción de sudor. Es posible que haya fatiga, agotamiento, espasmos y vómitos, así como mareos, confusión o incluso alucinaciones y pérdida del conocimiento. ¿Qué hacer? En primer lugar hay que colocar a la persona afectada a la sombra, con la parte superior del cuerpo elevada. Si está consciente, se le debe ofrecer algo de beber. Si la persona afectada está aturdida, hay que elevarle las piernas. Según la Cruz Roja Alemana, si está inconsciente, hay que colocarla en posición de recuperación y llamar de inmediato a emergencias. Mientras, se le puede enfriar el cuerpo con toallas húmedas, especialmente la cabeza y el cuello. La Cruz Roja Alemana advierte que no se debe sumergir a la persona afectada en agua fría ni colocar su cuerpo directamente sobre hielo, ya que esto podría provocar una reacción circulatoria peligrosa. dpa