Cómo cuidar la cadera para evitar desgastes

Cargar peso afecta la articulación de la cadera. Para no sobrecargarla aún más, es importante evitar determinados movimientos. Las personas que cargan y levantan mucho peso, muchas de ellas por trabajo, sufren un mayor desgaste de la articulación de la cadera. Los primeros síntomas son el dolor inguinal persistente o las limitaciones en los movimientos. Los especialistas advierten que si estos síntomas se ignoran durante años, se corre el riesgo de llegar a un desgaste crónico que luego no se puede revertir. De hecho, algunas de las personas más afectadas por este problema son los trabajadores de la construcción. Sin embargo, las personas que en general levantan y cargan mucho peso en el día a día también pueden verse afectadas. Por eso, es importante tener en cuenta algunos consejos para cuidar la cadera y evitar problemas a futuro. Las cargas de más de 15 kilos deben levantarse con ayuda de palancas, o repartidas en cargas menores, o entre dos personas. Antes de levantar una carga, hay que acercarse a ella, levantarla con la espalda recta y solo lo necesario desde la posición de cuclillas. Como norma, no hay que descender a menos de 90 grados en las rodillas. A continuación, la carga debe sujetarse lo más cerca posible del cuerpo y descargarse uniformemente con la espalda recta. Las bolsas se llevan mejor al hombro. También debe evitarse curvar la espalda hacia adelante, los movimientos bruscos, cargar el peso de un solo lado o las torsiones. Para tener en cuenta: un cajón de agua pesa unos 17 kilos. Si se cargan diez cajones de agua todos los días hasta la edad de jubilación, el riesgo de desgaste es muy alto. dpa