Chile.- La Cámara de Diputados aprueba en lo general el proyecto para despenalizar el aborto antes de las 14 semanas

06-05-2020 LEONARDO RUBILAR/AGENCIAUNO



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado este martes el proyecto para despenalizar el aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación, que ahora será devuelto a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para su discusión en lo particular.



La iniciativa que modifica el Código Penal, ha contado con 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones. Entre los que han dado luz verde al proyecto han estado algunos diputados de la Democracia Cristiana, aunque también algunos han votado en contra, a pesar de que su candidata presidencial, Yasna Provoste, se ha mostrado abiertamente a favor de despenalizar el aborto. En contra ha votado el oficialismo y la ultraderecha.



Las reacciones a la aprobación han sido encontradas, con defensoras del proyecto como Karol Cariola del Partido Comunista defendiendo que "ha primado la cordura" ya que "no tiene ningún sentido criminalizar a las mujeres que deciden abortar por razones adicionales a las tres causales", que son las circunstancias bajo las cuales está en la actualidad permitido abortar.



"Este es un reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. No bastan las tres causales, es importante avanzar en despenalización y no criminalizar más a las mujeres por abortar. Vamos a seguir luchando hasta que el aborte sea legal, sea seguro y sea una garantía presentada por el Estado", ha indicado otra de las impulsoras de la iniciativa, Natalia Castillo, del Frente Amplio, recoge 'La Tercera'.



Este martes "no se ha votado por terminar con los abortos o darles rienda suelta, eso es una caricatura absurda", ha defendido Maite Orsini, de Revolución Democrática, sino "si las mujeres pueden abortar sin miedo a ser encarceladas por decidir por sus propios cuerpos".



En contraposición, el diputado de Renovación Nacional Francisco Eguiguren ha lamentado que "hoy nuevamente hemos dado una triste demostración de que cuando hay que defender derechos fundamentales, sobre todo de los más inocentes, no tenemos los pantalones bien puestos".



"Vamos a seguir batallando para que prevalezca la vida sobre la muerte, sobre todo de aquel que está en el vientre materno, que es un inocente", ha agregado, mientras que Karin Luck, también de Renovación Nacional, ha considerado que es "un día realmente triste" ya que "no se trata de valores ni de religión, se trata del derecho fundamental declarado por Naciones Unidas que es el derecho a la vida".



También la diputada de la misma formación Catalina del Real ha mostrado su rechazo a la luz verde del proyecto, ya que "se está yendo contra los derechos fundamentales, en contra de todas las pruebas científicas", ya que "en una ecografía uno puede ver lo que es un ser humanos de 14 semanas, un ser humano conformado completo".