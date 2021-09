Carlos Sainz afronta "con hambre e ilusión el reto" del Dakar con Audi

El piloto Carlos Sáinz asiste a la presentación del equipo Audi Dakar, hoy martes en Madrid. EFE/FERNANDO VILLAR

Madrid, 28 sep (EFE).- El español Carlos Sainz, doble campeón del mundo de rallys, afronta "con hambre e ilusión el reto" de participar en el rally Dakar, que ya ha ganado en tres ocasiones, con un coche Audi que cuenta con un innovador sistema de propulsión eléctrico.

Audi afronta uno de los grandes desafíos del mundo del motor al competir por primera vez en el Rally Dakar con el innovador RS Qe-tron, que combina el sistema de propulsión eléctrico con un convertidor que recarga la batería de alto voltaje durante la conducción.

Para afrontar este ambicioso proyecto, Audi Sport ha configurado una alineación con tres ilustres equipos de pilotos: los españoles Carlos Sainz y Lucas Cruz, los suecos Mattias Ekström y Emil Bergkvist y los franceses Stéphane Peterhansel y Edouard Boulanger.

Carlos Sainz, de 59 años, ha ganado dos veces el Campeonato del Mundo de Rallys (1990, 1992) y ha celebrado tres victorias en el Rally Dakar (2010, 2018 y 2020).

"Sigo teniendo hambre de triunfos, de lo contrarío no habría aceptado este nuevo reto. Mi pasión no ha cambiado", confesó durante la presentación de su nuevo coche Sainz, para el que Audi quattro "cambió el Mundial de Rallys para siempre".

"Ahora intentaremos algo parecido en el Dakar. Los ingenieros tienen mucha más libertad aquí, confío plenamente en ellos e intentaré contribuir con mi experiencia a desarrollar un coche exitoso. El Dakar es el reto definitivo para un tren motriz eléctrico. Es un proyecto fantástico y extremo. Lo que he podido ver hasta ahora me transmite mucha confianza", subrayó.

A Lucas Cruz, copiloto de Carlos Sainz, también le supone un desafío afrontar el Rally Dakar con un coche equipado con un sistema de propulsión electrificado.

"Audi es el primer fabricante que presenta un coche de este tipo y es importante y positivo para nuestro deporte dar un paso así y apostar por nuevas energías en la prueba automovilística más dura del mundo. El Dakar es muy complicado y esta marca se está atreviendo a hacer algo que nunca ha hecho nadie antes, es el futuro", destacó.

Para Julius Seebach, director de Audi Sport GmbH, "no es exagerado hablar de un 'dream team'" de pilotos para el Dakar.

"Peterhansel es el piloto con más éxitos en la historia del Dakar. Carlos ha ganado varias veces esta prueba y el mundial de rallys y Mattias es uno de los pilotos más versátiles del mundo", apuntó.

Con esta apuesta, Audi vuelve a ser una marca pionera en el deporte del motor al convertirse en el primer fabricante de automóviles que se ha comprometido a desarrollar un concepto de vehículo con un sistema de propulsión alternativo para el Rally Dakar.

En 2012 la marca de los cuatro aros logró la primera victoria de un vehículo híbrido en 'Las 24 Horas de Le Mans' con el Audi R18 e-tron quattro, y desde 2014 también ha cosechado éxitos en la Fórmula E, el primer campeonato de monoplazas totalmente eléctricos, primero como socio del equipo ABT Sportsline y desde 2017 como equipo de fábrica.

"En el futuro queremos continuar poniendo en valor el eslogan de la marca, 'A la Vanguardia de la Técnica', al más alto nivel en el mundo del motor, y desarrollar tecnologías innovadoras para nuestros coches de calle. El rally más duro del mundo es el escenario perfecto para conseguirlo", declaró Markus Duesmann, presidente del Consejo de Administración y responsable de Desarrollo Técnico y Líneas de Producto de AUDI AG.