Camilo y Juan Luis Guerra lideran las candidaturas de los Latin Grammy

Los Ángeles (EE.UU.), 28 sep (EFE).- Camilo, con 10 nominaciones, y Juan Luis Guerra, con 6 candidaturas, serán los artistas con más opciones de premio en la 22 edición de los Latin Grammy, anunció este martes la Academia Latina de la Grabación.

Por detrás se sitúa C. Tangana, con 5 nominaciones, mientras que con 4 menciones hay un gran conjunto de artistas formado por Pablo Alborán, Paula Arenas, Bad Bunny, Bizarrap, Diamante Eléctrico, Mon Laferte, Ricardo Montaner, Nathy Peluso y Tainy.

El galardón de grabación del año contará como aspirantes con "Vida de rico" (Camilo), "Dios así lo quiso" (Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra), "Si hubieras querido" (Pablo Alborán), "Todo de ti" (Rauw Alejandro), "Un amor eterno" (Marc Anthony) o "A tu lado" (Paula Arenas).

También optarán a este premio "Bohemio" (Andrés Calamaro y Julio Iglesias) "Suéltame, Bogotá" (Diamante Eléctrico), "Amén" (Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo y Evaluna Montaner), "Te olvidaste" (C. Tangana y Omar Apollo) y "Talvez" (Caetano Veloso y Tom Veloso).

Por otro lado, la distinción de canción del año tendrá como nominados a "A tu lado" (Paula Arenas), "A veces" (Diamante Eléctrico), "Agua" (Tainy y J Balvin), "Canción bonita" (Carlos Vives y Ricky Martin), "Dios así lo quiso" (Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra) y "Hawái" (Maluma).

Completan la lista de candidatas a canción del año "Mi guitarra" (Javier Limón, Juan Luis Guerra y Nella), "Patria y vida" (Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky), "Que se sepa nuestro amor" (Mon Laferte y Alejandro Fernández), "Si hubieras querido" (Pablo Alborán), "Todo de ti" (Rauw Alejandro") y "Vida de rico" (Camilo).

El Latin Grammy a la grabación del año distingue a artistas, productores e ingenieros de un tema, mientras que el premio a la canción del año reconoce los logros de los compositores.

En otro sentido, "Vértigo" (Pablo Alborán), "Mis amores" (Paula Arenas), "El último tour del mundo" (Bad Bunny), "SALSWING!" (Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta), "Mis manos" (Camilo), "Nana, Tom, Vinícius" (Nana Caymmi), "Privé" (Juan Luis Guerra), "Origen" (Juanes), "Un canto por México, Vol. II" (Natalia Lafourcade) y "El madrileño" (C.Tangana) se enfrentarán por el Latin Grammy al álbum del año.

Además, el galardón de mejor nuevo artista, uno de los premios más cotizados en los Latin Grammy, se decidirá entre Giulia Be, María Becerra, Bizarrap, Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marco Mares y Juliana Velásquez.

Los Latin Grammy se celebrarán el próximo 18 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.). EFE

