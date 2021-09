Camilo parte como favorito para los Latin Grammy

Fotografía de archivo del músico y cantante colombiano Camilo. EFE/Villar López.

Los Ángeles (EE.UU.), 28 sep (EFE).- Camilo, con 10 candidaturas, partirá como el gran favorito en la 22 edición de los Latin Grammy, que se celebrará el próximo 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.).

La Academia Latina de la Grabación desveló este martes las nominaciones de los premios más importantes de la música en español y portugués, en los que el cantante colombiano, una de las figuras en auge dentro del panorama latino, aparece como aspirante destacado gracias a su disco "Mis manos" (nominado a álbum del año) y a su tema "Vida de rico" (candidato a grabación y canción del año).

Por detrás de Camilo aparece el veterano Juan Luis Guerra, con 6 candidaturas, mientras que otro talento en alza, C. Tangana, logró 5 nominaciones.

Pablo Alborán, Paula Arenas, Bad Bunny, Bizarrap, Diamante Eléctrico, Mon Laferte, Ricardo Montaner, Nathy Peluso y Tainy optarán cada uno a cuatro Latin Grammy.

CAMILO: ASPIRANTE A GRABACIÓN, CANCIÓN Y ÁLBUM DEL AÑO

Entre todas sus opciones, Camilo contará con dos posibilidades para llevarse el premio a la grabación del año: "Vida de rico" y "Amén" (esta candidatura la comparte con Ricardo Montaner, Mau y Ricky, y Evaluna Montaner).

También fueron nominadas a grabación del año "Dios así lo quiso" (Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra), "Si hubieras querido" (Pablo Alborán), "Todo de ti" (Rauw Alejandro), "Un amor eterno" (Marc Anthony), "A tu lado" (Paula Arenas), "Bohemio" (Andrés Calamaro y Julio Iglesias) "Suéltame, Bogotá" (Diamante Eléctrico), "Te olvidaste" (C. Tangana y Omar Apollo) y "Talvez" (Caetano Veloso y Tom Veloso).

Camilo también será protagonista doble en el apartado de canción del año, donde recibió una nominación por "Vida de rico" y otra como uno de los compositores de "Dios así lo quiso" (que cantan Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra).

"A tu lado" (Paula Arenas), "Agua" (Tainy y J Balvin), "A veces" (Diamánte Eléctrico), "Hawái" (Maluma), "Canción bonita" (Carlos Vives y Ricky Martin), "Mi guitarra" (Javier Limón, Juan Luis Guerra y Nella), "Patria y vida" (Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, El Funky, Maykel Osorbo), "Que se sepa nuestro amor" (Mon Laferte y Alejandro Fernández), "Si hubieras querido" (Pablo Alborán) y "Todo de ti" (Rauw Alejandro") también optarán a canción del año.

El galardón a la grabación del año distingue a artistas, productores e ingenieros de un tema, mientras que el premio a la canción del año reconoce los logros de los compositores.

Por otro lado, el Latin Grammy al disco del año se decidirá entre "Mis manos" (Camilo), "Vértigo" (Pablo Alborán), "Mis amores" (Paula Arenas), "El último tour del mundo" (Bad Bunny), "SALSWING!" (Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta), "Nana, Tom, Vinícius" (Nana Caymmi), "Privé" (Juan Luis Guerra), "Origen" (Juanes), "Un canto por México, Vol. II" (Natalia Lafourcade) y "El madrileño" (C.Tangana).

Finalmente, el Latin Grammy al mejor nuevo artista, uno de los gramófonos dorados más cotizados, tendrá once aspirantes: Giulia Be, María Becerra, Bizarrap, Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marco Mares y Juliana Velásquez.

RÉCORD DE PROPUESTAS

Este año, la Academia Latina de la Grabación recibió más de 20.000 propuestas para las candidaturas, lo que supone un récord en los Latin Grammy.

La organización de estos reconocimientos destacó también que más de 4.000 miembros de 37 países participan en el proceso de votación de las 53 categorías que conforman los galardones.

"Nuestra Academia se esfuerza continuamente por apoyar a la comunidad de la música latina por medio de reconocimientos y premiaciones incluyentes, que distinguen las obras de los artistas más representativos de la excelencia musical actual", dijo en un comunicado Manuel Abad, que es el consejero delegado de la Academia Latina de la Grabación.

Abad también ensalzó que los nominados para esta edición de los Latin Grammy componen "un diverso grupo de talentosos artistas cuya música ha derrumbado barreras culturales en todo el mundo".

Al margen de la gran gala de los Latin Grammy, la Academia Latina de la Grabación suele aprovechar esa semana en Las Vegas para entregar varios galardones honoríficos.

Así, Rubén Blades fue elegido en esta ocasión para el premio Persona del Año en tanto que Joaquín Sabina, Fito Páez, Martinho da Vila, Emmanuel, Sheila E. & Pete Escovedo, Milly Quezada y Gilberto Santa Rosa serán reconocidos con el galardón a la Excelencia Musical.

No obstante, la organización de los Latin Grammy señaló que están pendientes de la evolución de la pandemia para decidir cómo será finalmente la ceremonia y los actos previos ya que, según dijeron, "la seguridad de los invitados, nominados y artistas es la máxima prioridad".

David Villafranca