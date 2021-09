BTS ofrecerá en Estados Unidos sus primeros conciertos con público desde 2019

Imagen de archivo. EFE/EPA/YONHAP

Seúl, 28 sep (EFE).- El fenómeno mundial del K-pop BTS actuará en Los Ángeles (EEUU) entre finales de noviembre y principios de diciembre, en los que serán sus primeros conciertos con público desde 2019 debido a la pandemia, según anunció hoy su sello.

La serie de conciertos, llamada "BTS permission to dance on stage LA", tendrá lugar los días 27 y 28 de noviembre y 1 y 2 de diciembre en el estadio SoFi de la ciudad de la costa oeste estadounidense.

Se trata de las primeras actuaciones en vivo que ofrecerá el septeto de K-pop desde las de junio de 2019 en Seúl, y tras cancelar su gira mundial "Map of de Soul" prevista para 2020 debido a la crisis sanitaria mundial causada por el coronavirus, según Big Hit Music, la agencia del grupo.

El sello explicó que ha elegido Estados Unidos como destino para su vuelta a los escenarios al tener en cuenta las restricciones por el virus que siguen vigentes en numerosos países, ente ellos la propia Corea del Sur, donde están prohibidos los espectáculos multitudinarios.

Big Hit también señaló que continuará estudiando la posibilidad de organizar shows adicionales en más localizaciones, después de que BTS se haya limitado a ofrecer actuaciones en línea durante la pandemia, entre ellas varias a través de su red social, Weverse.

"Sabemos que habéis esperado mucho tiempo, y hemos preparado muchas cosas para ofrecer una actuación inolvidable", dijo J-Hope, uno de los integrantes del septeto en un vídeo subido por el grupo a Twitter y dedicado a sus seguidores.

Antes de lanzar su cuarto álbum de estudio "Map of the Soul:7", el grupo presentó en enero de 2020 una gira que consistía de casi 40 conciertos en ciudades de tres continentes y que incluía un doble recital en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Barcelona que debía suponer la primera actuación del grupo en España.

Pero la pandemia obligó a la banda formada por RM, Jimin, Jin, J-Hope, V, Suga, y Jungkook a posponer la gira en un primer momento y posteriormente a cancelarla definitivamente en agosto del año pasado.