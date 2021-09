Bragantino se entrenó con sus descansados titulares para partido con Libertad

Mauricio Barbieri, director técnico del Bragantino, en una fotografía de archivo. EFE/Sebastiao Moreira

Río de Janeiro, 27 sep (EFE).- El Bragantino brasileño, con sus titulares descansados, cumplió este lunes su primer entrenamiento de cara al partido del miércoles en Asunción contra el Libertad paraguayo por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El entrenador del equipo de la ciudad de Bragança Paulista, Mauricio Barbieri, dirigió un entrenamiento en la sede del club paulista y tiene previsto una segunda práctica el martes, antes del viaje a Asunción, a las 16.00 horas (19.00 GMT).

Al contrario de lo habitual, los suplentes, alineados en el partido de la Liga brasileña del domingo en el que el Bragantino cayó por 2-1 ante Fluminense en el estadio Maracaná, realizaron trabajos de regeneración, mientras que los titulares fueron exigidos a fondo.

El único titular habitual del Bragantino que jugó en el Maracaná fue el centrocampista Bruno Praxedes, pero tan sólo algunos minutos.

Barbieri justificó su decisión de usar suplentes en el partido por la Liga brasileña, pese a que la derrota le impidió al club meterse entre los cuatro primeros de la clasificación, que garantizan cupos para la Libertadores el próximo año, y dijo que la prioridad en este momento es la Sudamericana.

El Bragantino, que venció al Libertad por 2-0 en el partido de ida de semifinales, tan sólo necesita un empate a domicilio el miércoles para avanzar, o hasta puede perder por un gol de diferencia.

La entidad ha decidido apostar todas sus fichas por la clasificación a la primera final de un torneo internacional en sus 93 años de historia.

"Optamos por alinear el domingo a los que estaban en mejor momento teniendo en cuenta que tendremos un partido complicado el miércoles y que es importante reservar a los que vienen jugando habitualmente desde el comienzo de los partidos debido a su desgaste", afirmó el entrenador.

"Esperamos mucha presión (en Asunción) y un partido difícil, de mucho contacto, ya que intentarán imponerse físicamente. Tenemos que estar preparados para eso", agregó Barbieri al aclarar que sus titulares, sin jugar por siete días seguidos por primera vez en varios meses, estarán en condiciones de resistir en Asunción.

El estratega admitió que espera que, como el Libertad tendrá que tomar la iniciativa desde el comienzo para intentar revertir su desventaja, ceda espacios en la cancha que puedan ser aprovechados por el Bragantino en contragolpes.

"Ellos van a ceder espacios porque no tienen nada a perder. Nos corresponde a nosotros aprovechar esos espacios", dijo.

Barbieri no confirmó su alineación pero lo más probable es que, aunque puede avanzar incluso con un empate, incluya en el once inicial al trío de atacantes compuesto por el argentino Tomás Cuello y por los brasileños Artur e Ytalo, autores de los goles en el partido de ida.

Una de las pocas dudas es si mantendrá en el centro de la cancha al volante Eric Ramires o si permitirá el regreso de Lucas Evangelista, que se recuperó de una lesión y ha tenido minutos en los últimos partidos. Ambos fueron reservados para el partido del miércoles y no actuaron frente al Fluminense.

La posible alineación del Bragantino es la siguiente: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno y Edimar; Jadsom Silva, Eric Ramires (o Lucas Evangelista) y Bruno Praxedes; Artur, Tomás Cuello e Ytalo.