Barcelona va en busca de la hazaña ante el poderoso Flamengo

El técnico de Barcelona, el argentino Fabian Bustos, en una imagen de archivo. EFE/José Jácome

Guayaquil (Ecuador), 28 sep (EFE).- El Barcelona saldrá mañana, miércoles, de local en busca de la hazaña de remontar la derrota por 2-0 en el partido de ida contra Flamengo, el poderoso cuadro brasileño, que avista una nueva final de la Copa Libertadores.

El equipo ecuatoriano intentará alcanzar la final, tal como lo hizo en 1990, que perdió ante el paraguayo Olimpia, y en 1998 que también perdió, pero ante el Vasco Da Gama, de Brasil.

Para el partido de mañana, el técnico de Barcelona, el argentino Fabian Bustos, sufrirá una baja muy sensible en el medio campo, la de Nixon Molina, expulsado en el partido de ida en Brasil.

Más allá de los recursos futbolísticos, que resultaron escasos en el primer partido ante el poderío del equipo que dirige Renato Gaúcho, los barcelonistas se aferrarán a la garra tradicional y la esperanza de realizar el partido perfecto, de manera especial, en su sector defensivo, pues el rival marcó en todos los partidos que jugó de visitante en la actual edición.

Barcelona requerirá de tres goles de ventaja y que Flamengo no le convierta, o ganar por 2-0 para recurrir a la definición del billete mediante el cobro de penaltis.

Los fanáticos barcelonistas, que retornarán a su estadio, tras dieciocho meses impedidos por la pandemia de la covid-19, pero asistirán solo 30 % de la capacidad total del estadio, que es para 57.000, quienes esperarán una noche de fantasía, de esas que tuvo el centrocampista argentino Damián "Kitu" Díaz, para que conduzca al equipo a la ansiada clasificación.

Por su parte, el ganador de las ediciones de 1981 y de 2019 del torneo continental, saldrá mejor que nunca, pues por fin podrá alinear a todas sus estrellas, incluidos los recién contratados, por lo que la ausencia del defensa Leo Pereira, por expulsión, será cubierta por David Luiz.

David Luiz debutó y jugó gran parte del encuentro de la semana pasada en la victoria por 2-0 en el Maracaná que dejó al Flamengo con un pie en la final del torneo.

En ese partido Flamengo no pudo contar con todos los titulares indiscutibles como el centrocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta, cuya alineación el miércoles está confirmada, tras superar la lesión, al igual que el defensa Filipe Luis.

El cuadro brasileño contará una vez más con los seleccionados Éverton Ribeiro y el defensa Rodrigo Caiao, comandados por los goleadores del equipo, Gabriel Barbosa "Gabigol" y Bruno Henrique, autor de los dos tantos que lo tienen en ventaja.

Por lo que la presión recaerá en el cuadro ecuatoriano, pues el campeón del fútbol brasileño de las dos últimas temporadas, sabe que con empate y hasta perdiendo con un gol de diferencia, logrará llegar a su tercera final.

En la reciente fechas de las Ligas de Ecuador y Brasil, mientras Barcelona descansó, Flamengo, con una mezcla de titulares y suplentes, pues alineó a René, William Arao, Vitinho y Bruno Henrique, empató por 1-1 con América y quedó a diez puntos del líder, Atlético Mineiro, también finalista de la Libertadores.

Alineaciones probables:

Barcelona: Javier Burrai; Byron Castillo, Luis Fernando León, Williams Riveros, Mario Pineida; Bruno Piñatares, Sergio López (Michael Carcelén), Emmanuel Martínez, Adonis Preciado; Damián Díaz y Gonzalo Mastriani.

Técnico: Fabián Bustos.

Flamengo: Diego Alves; Mauricio Isla, David Luiz, Rodrigo Caio, Filipe Luís; William Arão, Andreas Pereira, Giorgian de Arrascaeta, Everton Ribeiro; Bruno Henrique y Gabigol.

Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Roberto Tobar, de Chile, asistido por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos.

Responsable del VAR: Julio Bascuñán, también de Chile.

Estadio: Monumental "Isidro Romero o Banco del Pichincha", de propiedad de Barcelona.

Hora: 19.30 horas local (00.30 GMT del jueves). EFE

