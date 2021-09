Balcanes.- Los 27 preparan una cumbre con los Balcanes con foto de familia pero sin banderas por la presencia de Kosovo

BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)



Los jefes de Estado y de Gobierno preparan la cumbre con los Balcanes en Eslovenia, a la que está invitada Kosovo, sin banderas ni símbolos nacionales debido a que España y otros cuatro Estados miembros no reconocen su independencia.



De confirmarse la presencia de Pedro Sánchez, será la primera ocasión en la que el presidente del Gobierno de España participe en una reunión en la que tenga en frente a Kosovo, después de que Mariano Rajoy abandonara en 2018 la cumbre de Bulgaria para evitar el encuentro en plena crisis catalana y la anterior cita con los Balcanes en 2020 se celebrara por videoconferencia por la expansión del coronavirus.



Fuentes comunitarias confirman a Europa Press que en la cumbre de líderes de la UE con sus homólogos de los Balcanes del próximo 6 de octubre no habrá banderas nacionales ni símbolos, y que "visualmente" solo habrá signos de la UE.



Esta medida responde al estatus especial de Kosovo, al que España, Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumanía no reconocen. Se sigue el mismo formato que ya se empleó en la cumbre telemática ya mencionada que organizó Croacia, y en la que se pidió evitar todos los símbolos nacionales.



Al ser una reunión presencial, se espera una foto de familia después de la sesión plenaria, momento en el que podrá verse a pocos metros a los líderes los cinco Estados miembros reticentes con el representante kosovar, en principio el primer ministro, Albin Kurti.



En Bruselas esperan que ayude a que no haya ausencias el hecho de que el formato de la cumbre sea informal, sin el peso político y diplomático de un Consejo Europeo formal, y por tanto asistan los 27 líderes del lado europeo y los dirigentes de Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Montenegro y Kosovo.



Tras el encuentro habrá una declaración de los Veintisiete que marque la línea a seguir con respecto a los retos compartidos en los Balcanes, a la que los socios balcánicos están invitados a alinearse.



La aspiración europea de esta región estará en el centro de las discusiones, ya que Serbia y Montenegro son candidatos, Macedonia y Albania ya tienen autorizadas la apertura de negociaciones, con Bosnia Herzegovina un peldaño por detrás y Kosovo considerado como "potencial candidato" por su estatus.



La cumbre coincide a su vez con las tensiones en el norte de Kosovo entre Belgrado y Pristina a cuenta de los controles policiales kosovares para hacer cumplir una política de retirar las matrículas serbias de los vehículos que ingresan al enclave e instalar unas placas temporales kosovares, una medida en reciprocidad por otra acción similar de Belgrado.



RELACIONES CON CHINA



La víspera de la cumbre se celebrará una cena informal de líderes europeos centrada en cuestiones internacionales. Fuentes comunitarias confirman que en el menú estará las relaciones con China, los aspectos geoestratégicos del comercio internacional, la crisis en Afganistán y las repercusiones de la alianza AUKUS en el Indo-Pacífico.



En particular, sobre China se espera un debate estratégico extenso en el que los Estados miembro intercambien puntos de vista sobre el futuro de las relaciones. La discusión se viene aplazando desde hace más de un año por la crisis del coronavirus y viene a reemplazar a la cumbre de Leipzig que la Presidencia alemana del Consejo programó para otoño de 2020.



La cita eslovena será el momento de debatir la 'hoja de ruta' europea, en coordinación con el Servicio de Acción Exterior que dirige Josep Borrell, después de las tensiones vividas la pasada primavera con las sanciones cruzadas entre Bruselas y Pekín, cuando los Veintisiete censuraron las violaciones de Derechos Humanos en la región de Xinjiang.