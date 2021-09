Ayuso asegura está ganando la batalla de la opinión pública con la fiscalidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Foto de archivo. EFE/ Jorge Fuentelsaz

Washington, 28 sep (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, subrayó este martes en Washington que está ganando "la batalla de la opinión pública" en España en su defensa de una fiscalidad baja, y volvió a defender las bondades de invertir en su región "a pesar de los impuestos nacionales".

Ayuso comenzó este martes su primera jornada en Washington, dentro del viaje de cinco días que realiza a Estados Unidos, con una reunión con Global Americans, un grupo dedicado al análisis económico de los países americanos.

En declaraciones a la prensa aseguró en Washington que siempre que viaja lleva la "camiseta de España", pero defendió explicar ante los inversores estadounidenses las diferencias entre su política económica y la del Gobierno de Pedro Sánchez.

Negó además estar tratando de enmendar la plana al Gobierno español, aunque antes, en su intervención en el citado encuentro, admitió que hay una "pelea constante entre administraciones" y subrayó que la suya está "ganando la batalla de la opinión pública" en lo referente a la fiscalidad.

"No se trata de hablar mal, ni mucho menos, de tu país, ni de buscar el conflicto con nadie", dijo la presidenta madrileña a la prensa, aunque insistió en la necesidad de "dejar claro" que la política económica que practica busca la creación de empleo y defiende "sin ambages" la colaboración público-privada, el papel de la empresa y "bajar impuestos".

Ayuso subrayó que "Madrid lleva un camino muy claro y muy concreto" y consideró "importante decirlo" en este viaje que en su opinión va a ser un "revulsivo" para atraer la inversión estadounidense en la región, a la vista de la respuesta que está teniendo en sus encuentros.

Previamente, ente los miembros de la organización Global Americans, Ayuso insistió en las ventajas de apostar por Madrid "a pesar de los impuestos nacionales".

"Esta batalla la estamos ganando en la opinión pública, porque los empresarios de España, vivan donde vivan, lo que quieren es pagar menos impuestos y tener menos dificultades para crear empresas y empleo", dijo durante la reunión.

Añadió, además, que "casi todo" lo que se consigue desde Madrid "redunda en beneficio de los demás". Y dijo que su Gobierno seguirá defendiendo "con cifras" su política económica, convencida de que "tarde o temprano se impondrá el sentido común".

En este encuentro, Ayuso también recalcó por otra parte que no le gusta hablar de la "igualdad per se" ni que la "colectivicen como mujer" o que se divida a la sociedad "por grupos".

Y señaló que sí que cree en la "igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley" y prefiere que le traten "como persona y no como colectivo".

Durante sus declaraciones posteriores a los medios, Ayuso señaló que el objetivo del viaje, por un lado, es buscar la inversión; pero también estrechar los lazos "culturales, económicos y políticos con Estados Unidos y toda la comunidad hispana".

La presidenta madrileña defendió, por otro lado, no verse con nadie de la administración estadounidense que preside Joe Biden.

"La agenda es tan completa que francamente, no lo tenemos como objetivo", dijo Ayuso, quien no obstante admitió después que es "bueno cualquier vínculo" entre administraciones.

"Entre la reunión con inversores y con distintos organismos tenemos tanta agenda que no la estamos buscando", concluyó.

Mañana en Madrid su partido, el PP, celebrará la convención regional previa a la convención nacional del fin de semana, y sobre esta cuestión Ayuso aseguró que le hubiera gustado estar pero no ha sido posible por cuestiones de agenda.

"Es que no se puede todo, al final la convención, como se ha ido ampliando en días se han solapado agendas", dijo Ayuso, que recordó que estará el fin de semana en la convención nacional primero con el resto de presidentes autonómicos y después como "una afiliada más".