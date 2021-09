AUKUS.- Macron anuncia que el embajador de Francia volverá este miércoles a EEUU

Resalta que la crisis "no cambia en nada la estrategia" de París en la región indopacífica



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este martes que el embajador francés en Estados Unidos volverá este miércoles al país norteamericano, tras su llamada a consultas ante las tensiones por la creación de la alianza militar anunciada por Australia, Reino Unido y Estados Unidos.



Macron, que ha indicado que la crisis por la cancelación del acuerdo de venta de submarinos a Australia tras la creación de la alianza AUKUS "no cambia en nada la estrategia" de París en la región indopacífica, ha recalcado que el embajador viajará a Washington "con un mandato claro" para "establecer las condiciones para retomar las relaciones".



Asimismo, ha incidido en que la estrategia en esta región "fue anunciada a principios de 2018 en India" y ha agregado que París "cuenta con numerosos socios en la región". "Francia es una potencia en el Indopacífico, independientemente de todo contrato", ha valorado, según ha recogido la cadena de televisión francesa BFM TV.



El mandatario ha reconocido además que Estados Unidos "es un gran aliado histórico" y ha manifestado que "seguirá siéndolo", si bien ha matizado que Francia "se ve obligado a constatar que desde hace poco más de diez años, Estados Unidos se centra mucho sobre él mismo y tiene intereses estratégicos que se reorientan hacia China y el Pacífico".



"Es su derecho, es su propia soberanía. Seríamos inocentes y cometeríamos un terrible error si no sacáramos las conclusiones y constatáramos este hecho por nosotros mismos", ha dicho. "Es con el mismo pragmatismo y lucidez hacia nuestra independencia con los que debemos, como europeos, hacernos cargo de nuestra propia protección", ha remachado.



El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, trasladó la semana pasada a su homólogo de Estados Unidos, Antony Blinken, que independientemente del acercamiento al que se han comprometido los presidentes de sus respectivos países superar la crisis política abierta "llevará tiempo y requerirá acciones".