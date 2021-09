¡Atención! Algunos útiles no son buenos para la salud de los niños

ARCHIVO - Los cuadernos, libretas, carpetas y papeles de colores de los niños deberían ser de papel reciclado, sin blanqueadores. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

¿Los niños necesitan útiles nuevos? Cada vez que comienza un nuevo ciclo escolar, hay que salir a corriendo a comprar todo lo necesario para la escuela. Es fácil perderse entre los estantes con la cantidad de cosas que hay que resolver y la amplia oferta de productos que existe. Sin embargo, es importante tener en cuenta el cuidado del medio ambiente y, sobre todo, la salud de los niños a la hora de elegir los útiles escolares. Algo que suelen necesitar todos los chicos para la escuela es un estuche para los lápices. Lo ideal es que sea de tela o cuero, ya que estos son más resistentes que los de plástico y están libres de posibles sustancias nocivas. Además, los estuches ya listos con material escolar suelen venir con un montón de útiles que los chicos no necesitan porque aún los tienen del año escolar anterior, como lapicera, borratintas, compás o bolígrafo. Cuando no se puede descartar que los niños muerdan el lápiz Los especialistas desaconsejan asimismo los lápices negros o de colores cubiertos de laca porque pueden contener sustancias no deseables como hidrocarburos aromáticos policíclicos, que los niños pueden terminar ingiriendo si muerden el lápiz. En tanto, los resaltadores se pueden conseguir hoy en día en forma de lápices de madera de colores, lo que ayuda a generar menos basura plástica. Por otro lado, los rotuladores con etiquetas como "permanente", "rotulador multiuso" o "rotulador para pizarra blanca" no deberían caer en manos de los niños, ya que contienen disolventes orgánicos de rápida evaporación. Los rotuladores de punta de fibra también se consiguen a base de agua e incluso recargables. Las acuarelas, los rotuladores y los lápices de colores, así como la plastilina, deben cumplir las normas de seguridad previstas para los más pequeños. En Europa se trata de la EN 71, que especifica los requisitos y métodos de ensayo para la medición de algunos elementos químicos en juguetes o componentes de juguetes. Cuadernos fabricados con papel reciclado sin blanqueadores Los cuadernos, libretas, carpetas y papeles de colores deberían ser 100 por ciento de papel reciclado. También deben evitarse productos con químicos blanqueadores, blanqueadores ópticos y otros productos químicos perjudiciales. En tanto, las colas sin disolventes, en forma líquida o en forma de lápiz, sirven perfectamente para hacer manualidades en el colegio. dpa