Argentina.-Argentina reivindica con "orgullo" sus políticas de "memoria, verdad y justicia" referentes a la dictadura

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla, ha reivindicado este martes el "orgullo" del país latinoamericano por sus políticas de "memoria, verdad y justicia" referentes a la dictadura de 1976.



Así lo ha hecho durante la presentación de la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA, Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, a la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en un evento organizado por Casa América.



Según ha detallado Pietragalla, a Argentina le supone una "alegría muy grande" presentar la candidatura de las instalaciones de la reconvertida Escuela Mecánica de la Armada, lugar donde tuvieron lugar crímenes de lesa humanidad --secuestro, tortura, desapariciones, homicidios, violaciones a la integridad sexual, robo de bienes, extorsiones o robo y apropiación de niños en el cautiverio de sus madres-- enmarcados en un plan de terrorismo de Estado.



A juicio del secretario de Derechos Humanos argentino, la eventual declaración del museo como patrimonio mundial de la UNESCO demostraría su "relevancia" en la historia argentina y regional y sentaría un "precedente" para seguir dando ejemplo en cuanto a las políticas de "memoria, verdad y justicia".



"Estos espacios son muestra de ello", ha defendido Pietragalla, que ha reconocido la labor de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y el actual presidente, Alberto Fernández, para mantener viva la "memoria" de esta época.



Asimismo, ha destacado la resistencia de los organismos de Derechos Humanos, que exigieron ya en democracia el fin de la "impunidad" de los crímenes cometidos durante la dictadura.



Por su parte, la directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, Alejandra Naftal, ha subrayado el "doloroso camino" andado por Argentina para "recuperar la dignidad perdida" durante esos años, aunque ha admitido que en el país latinoamericano "las heridas abiertas no han terminado aún de cicatrizar".



Sin embargo, ha recalcado que en Argentina hay un consenso "casi unánime" para defender la cultura del "nunca más" y condenar los crímenes cometidos entre 1976 y 1983, al tiempo que ha defendido que el museo es la "expresión" de ese contrato social que une a los argentinos.



"El ESMA es símbolo del drama de Argentina y otros países de América Latina de la corriente que pretendía la supresión física de la oposición política, el Plan Cóndor", ha manifestado, alabando la "lucha" y la "perseverancia" del pueblo argentino.



En el evento también ha participado Graciela Lois, de Familiares y Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que ha argumentado que la memoria es "importantísima". "Todos vamos aprendiendo a lo largo de este camino y fundamentalmente para contar la verdad y no ocultarla, así pasen todos los años que pasen nosotros vamos a seguir adelante", ha garantizado.



LA IMPORTANCIA DE LA MEMORIA



De la importancia de la memoria también ha hablado el embajador de Argentina en España, Ricardo Alfonsín, que ha hecho hincapié en que no sólo está relacionada con el pasado, sino "también y muy especialmente" con el presente.



Del mismo modo, ha considerado que recordar tampoco tiene que ver con la "venganza", el "rencor" o la "ideología". En cambio, es "un imperativo ético". De forma paralela, ha instado a los argentinos a no olvidar lo que simboliza el Museo Sitio de Memoria ESMA.



"Por las víctimas no podemos olvidarnos, sería someterlos a una injusticia más", ha considerado, antes de pedir memoria también "por las generaciones futuras".



"La memoria es sentido de la responsabilidad y disposición a conocer las causas, las condiciones que hicieron posible que el acontecimiento se produjera, y voluntad para evitar que esas causas se reproduzcan", ha concluido.



Por su parte, el secretario de Estado de Memoria Democrática de España, Fernando Martínez López, ha expresado su "reconocimiento" a aquellos que han luchado para devolver la democracia a Argentina y ha asegurado que España se siente "muy cerca" del proyecto "tan espléndido" desarrollado por Buenos Aires.



Según ha señalado, se trata de un "lugar de memoria que apela a la comunidad internacional" y señala "la importancia de dignificar a las víctimas y mantenernos atentos ante los nuevos totalitarismos". "Nos representa a todos los que luchamos por la memoria democrática y los Derechos Humanos", ha agregado.



"Nos seguiremos nutriendo del ESMA como laboratorio de ideas", ha asegurado Martínez, que ha reiterado el apoyo institucional del Gobierno español a la candidatura a la UNESCO.