Annette Ledgard, ex de Edmundo Arrocet, sale en su defensa: "Es maravilloso, un alma buena"

28-09-2021 Annette Ledgard, madre de Alexis Ledgard EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Annette Ledgard quizás no es un nombre muy conocido para el público, pero si os decimos que es la madre de Alexis Ledgard la cosa cambia. El joven, que estaba convencido de que era hijo ilegítimo de Bigote Arrocet - también lo estaba el ex de Teresa Campos - saltó a la fama por quejarse amargamente en los platós del escaso caso que le hacía su progenitor y no dudó en reclamar judicialmente la paternidad del humorista, por lo que ambos se sometieron a una prueba de ADN que resultó ser negativa.



Intentando mantenerse al margen en todo momento, y sin aclarar quién es realmente el padre de Alexis, Annette lleva una vida anónima en Barcelona y nunca había hablado de Edmundo Arrocet. Hasta ahora. Y es que cansada de los ataques que ha recibido su examante desde su regreso a España para participar en "Secret Story", ha decidido romper su silencio para salir en defensa del chileno.



Confesando que el Bigote que ella conoce es "maravilloso", Annette asegura que no está viendo las declaraciones de Terelu Campos y Carmen Borrego en diferentes programas hablando del humorista porque "sufro". "Le están haciendo daño a un alma buena", se lamenta.



"No tengo nada que ver en esto y siempre he dejado claro muy correctamente que Edmundo es maravilloso", insiste, dudando mucho lo que se ha contado del comportamiento del chileno con Teresa Campos, que hacía que la veterana presentadora tuviese miedo en algunos momentos: "No me creo nada de lo que digan porque es incapaz de levantar la voz, es incapaz de insultar a nadie, pero es libre. "Es una persona libre, punto. Me quiero quedar siempre con la idea del Edmundo maravilloso. Ya han destrozado bastante mi vida", desvela rotunda.