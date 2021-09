AMP.- Corea.- Corea del Norte lanza un "proyectil no identificado" hacia el mar de Japón, según el Ejército surcoreano

Corea del Sur y Estados Unidos llevan a cabo un "análisis detallado" de la situación



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Corea del Norte habría lanzado un "proyectil no identificado" hacia el mar de Japón, también conocido como el mar del Este, según ha informado este martes el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.



El Estado Mayor Conjunto surcoreano ha precisado que ha detectado "un proyectil que se presume de corto alcance" lanzado hacia el este desde la provincia norcoreana de Jagang sobre las 6.40 horas (hora local) de este martes.



Asimismo, ha indicado que el alcance del vuelo del proyectil fue de menos de 200 kilómetros, según recoge la agencia surcoreana Yonhap.



Tras detectar el proyectil, el Comité Permanente de Seguridad Nacional del país ha celebrado una reunión de emergencia y ha mostrado su rechazo al lanzamiento, si bien se ha mostrado cauteloso respecto sobre si se tratase de un misil balístico.



Además, las autoridades de Inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos están llevando a cabo un "análisis detallado" en "consideración de las características" del suceso.



Esta es la sexta manifestación armada de Pyongyang este año y se produce a menos de dos semanas de que llevase a cabo una prueba de su nuevo "sistema de misiles móviles ferroviarios", que supuso el lanzamiento desde un tren de dos misiles balísticos hacia el mar frente a la costa este norcoreana.



Pocas horas después, Seúl disparó por primera vez con éxito un misil balístico desde un submarino.



Estas últimas pruebas han derivado en un aumento de la tensión en la península de Corea, no obstante, hace tres días la hermana del líder norcoreano Kim Jong Un y considerada como una posible sucesora al poder, Kim Yo Jong, dijo que el fin de la guerra de Corea se debatiría si se mantuviese el "respeto" entre ambas.



Así, la prueba de este martes podría haber sido un táctica de Pyongyang para comprobar si Seúl seguiría calificando dicho lanzamiento como una "provocación", como ha hecho en anteriores ocasiones en definiciones rechazadas por Corea del Norte, informa Yonhap.



Corea del Norte está sujeta a sanciones internacionales debido a su programa de armas nucleares, ya que las resoluciones de Naciones Unidas prohíben la prueba de misiles balísticos.



Asimismo, lleva años desarrollando misiles capaces de alcanzar no sólo Corea del Sur y Japón, sino que pueden llevar ojivas hasta Estados Unidos, y se ha declarado una potencia nuclear.



Precisamente, mientras se detectaba el lanzamiento, el embajador de Corea del Norte ante la ONU, Kim Song, ha reivindicado este lunes ante la Asamblea General de la ONU el "derecho" del país a "probar" y "desarrollar" armas como forma de "autodefensa" ante las "amenazas militares" de la "alianza" de Estados Unidos y Corea del Sur.