Amenaza de crisis eléctrica china acecha a cadena de suministro

(Bloomberg) -- La crisis de energía de China se perfila para convertirse en la última conmoción de las cadenas de suministro mundiales, en tanto que las fábricas del mayor exportador del mundo se ven obligadas a conservar energía frenando su producción.

La interrupción se produce al tiempo que productores y transportistas se apresuran a cumplir con la demanda de todo, desde ropa hasta juguetes para la temporada de compras navideñas de fin de año, lidiando con cadenas de suministro que se han visto trastornadas por los crecientes costos de las materias primas, las largas demoras en los puertos y la escasez de contenedores de envío.

Los fabricantes chinos advierten que las estrictas medidas para reducir el uso de electricidad recortarán la producción en algunas potencias económicas como es el caso de las provincias de Jiangsu, Zhejiang y Guangdong, que juntas representan casi un tercio del producto interno bruto de la nación, lo que posiblemente eleve los precios.

Actualmente, Gobiernos locales ordenan cortes de energía en tanto que intentan evitar perder objetivos de reducción de emisiones, mientras que algunos otros se enfrentan a una falta real de electricidad.

Clark Feng, cuya Vita Leisure Co. compra carpas y muebles a fabricantes chinos para venderlos en el extranjero, dijo que las restricciones de electricidad en la provincia oriental de Zhejiang, donde tiene su sede la compañía, han asestado otro golpe a las empresas. Los fabricantes de telas de la provincia que están sufriendo por paros de producción ya comenzaron a subir los precios y posponer la entrega de nuevos pedidos, señaló.

“Ya teníamos problemas para enviar mercancías al extranjero, y ahora, con la restricción de la capacidad de producción, definitivamente se va a convertir en un gran lío”, dijo Feng. “Ya lidiamos con una serie de factores inciertos, y ahora se suma uno más. Será más difícil entregar los pedidos, especialmente para la temporada navideña”.

Yiwu Huading Nylon Co. Ltd., un fabricante de tejido sintético de nailon en Zhejiang, suspendió la mitad de su capacidad de producción desde el 25 de septiembre en respuesta a la orden del Gobierno local de reducir el consumo de electricidad, según un comunicado de la bolsa de valores el lunes. La compañía espera que la producción se reanude a partir del 1 de octubre y dijo que buscará minimizar el impacto del cierre.

Interrupciones portuarias

Los problemas de energía se producen después de que las recientes interrupciones de los puertos en China se extendieran por las cadenas de suministro mundiales. El mes pasado, parte del puerto de Ningbo, uno de los más activos del mundo, estuvo inactivo durante semanas después de brote de covid, mientras que el puerto de Yantian en Shenzhen cerró en Mayo.

La crisis energética pesará sobre la economía china en un momento en que ya se está desacelerando debido a factores como las estrictas medidas para controlar al coronavirus y las restricciones sobre el mercado inmobiliario.

Nomura Holdings Ltd., China International Capital Corp. y Morgan Stanley también han rebajado sus previsiones de crecimiento del PIB o han advertido de un menor crecimiento debido a las interrupciones del suministro eléctrico.

“Los mercados globales sentirán el impacto de una escasez de oferta desde textiles, juguetes hasta piezas de máquinas”, dijo Lu Ting, economista jefe para China de Nomura Holdings Inc. en Hong Kong. “El tema más candente sobre China cambiará muy pronto de Evergrande a la crisis energética”.

Nota Original:China’s Electricity Shock Is Latest Supply Chain Threat to World

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.