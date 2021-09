Amazon lanza robot doméstico controlado por voz de US$1.000

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. presentó este martes un robot doméstico llamado Astro, una pantalla sobre ruedas que funciona con el software de voz Alexa propiedad también de la compañía.

El bot de US$1.000, que en 2018 Bloomberg informó por primera vez que estaba en desarrollo, fue presentado en un evento en el que la compañía hizo una demostración de cómo puede vigilar a las mascotas mientras el usuario está fuera, o cómo sigue a un niño a través de la casa durante una videollamada.

La pantalla del dispositivo, que por default muestra un par de círculos para imitar los ojos, es capaz de avanzar alrededor de un metro por segundo. Incluye un periscopio para ampliar el campo de visión de la cámara.

“Los clientes no solo quieren a Alexa sobre ruedas”, dijo Dave Limp, jefe de servicios y dispositivos de Amazon. “Lo hemos encarnado con una personalidad única que le es propia”.

Limp dijo que el robot es parte de un programa de Amazon que hace que los dispositivos aún en desarrollo estén disponibles. Astro se venderá solo por invitación a finales de este año.

La empresa con sede en Seattle, que fracasó en su intento de lanzar una línea de teléfonos inteligentes, construyó un enorme negocio de electrónica de consumo en torno a sus bocinas inteligentes Echo controladas por voz y el software Alexa. Entre otros productos populares se incluyen los dispositivos de streaming Fire TV y los equipos de seguridad para el hogar de Ring, el fabricante de timbres inteligentes del sur de California que Amazon adquirió en 2018. En cada uno de los últimos años, Amazon ha presentado nuevos productos en un esfuerzo por posicionarse en el centro de la mercado floreciente de dispositivos inteligentes para el hogar.

A principios de este mes, Amazon anunció su primera línea de televisores, así como una actualización de su línea de dispositivos de lectura electrónicos, Kindle. La semana pasada, Bloomberg News informó que la compañía estaba trabajando en un Echo más grande con una pantalla que se puede montar en la pared, una barra de sonido de TV y una tecnología más avanzada de bocinas inteligentes para su uso en automóviles. La empresa también ha considerado desarrollar un dispositivo portátil con tecnología Alexa para niños.

