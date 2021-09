África.- Francia anuncia una "drástica" reducción de los visados a ciudadanos de Argelia, Marruecos y Túnez

París argumenta que estos países no cooperan en el proceso de deportaciones



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Francia ha anunciado este martes un drástico recorte del número de visados concedidos a ciudadanos de Argelia, Marruecos y Túnez argumentando que estos países no cooperan en el proceso de deportaciones.



Según las informaciones recogidas por la emisora francesa Europe 1, París ha tomado la decisión de reducir a la mitad el número de visados a argelinos y marroquíes, mientras que rebajará en un 30 por ciento los entregados a tunecinos.



"Confirmo esta información, esta medida adoptada", ha dicho el portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, en declaraciones posteriores a esta misma emisora.



"Es una decisión drástica e inédita, pero es necesaria debido a que estos países no aceptan el retorno de sus migrantes y nosotros no podemos mantenerlos en Francia", ha argüido.



Así, ha recordado que entre enero y julio de 2021 la justicia francesa ha ordenado la deportación de 7.731 argelinos, de los cuales 22 han abandonado el territorio francés.



"En 2018 adoptamos la Ley de Asilo e Inmigración. El obstáculo a que sea eficaz y a las deportaciones efectivas es que estos países rechazan los pases consulares --un documento necesario para concretar las expulsiones--", ha resaltado Attal.



En este sentido, ha detallado que "hubo un diálogo con ciertos países del Magreb y después amenazas". Hoy cumplimos esas amenazas", ha explicado.



"La decisión ha sido adoptada y será ejecutada en unas semanas", ha recalcado. "Esperamos que esto lleve a los países implicados a cambiar su política y aceptar la emisión de pases consulares", ha zanjado.