ACTUALIZA 2-Messi marca su primer gol para PSG en triunfo sobre el City; Madrid pierde en Champions

(Agrega declaraciones de Lionel Messi)

Por Julien Pretot

PARÍS, 28 sep (Reuters) - Lionel Messi marcó el martes su primer tanto desde que llegó al Paris Saint Germain en la victoria del equipo francés 2-0 sobre el Manchester City como local por la Champions League, en una jornada en la que el Real Madrid sufrió una inesperada derrota en casa 2-1 ante el Sheriff Tiraspol de Moldavia.

El delantero argentino, que se incorporó con un contrato de dos años tras quedar libre del Barcelona, marcó un gol en la segunda parte, que se sumó al de Idrissa Gueye en la primera etapa, para que el PSG quede primero en el Grupo A con cuatro puntos.

El City es tercero del grupo con tres puntos, uno menos que el PSG y Brujas, que por su parte venció 2-1 al Leipzig.

Después de estar dos partidos de baja por una contusión de rodilla, Messi fue titular junto a Kilian Mbappé y Neymar. El atacante marcó su gol número 121 en la competición, lo que provocó la algarabía del público del Parque de los Príncipes, tras una gran combinación con el delantero francés.

"Para nosotros era importante ganar este partido después del empate contra el Brujas. Tuve pocos partidos, recién pude jugar uno solo acá, este era mi segundo (en el Parque de los Príncipes), de a poquito me voy acostumbrando, adaptando al equipo y a mis nuevos compañeros", dijo Messi tras el partido.

"Hoy por momentos jugamos muy bien y hay que intentar alargalo y mantener ese juego que es lo que nos va a dar los resultados. Era una prueba importante para nosotros, pero no nos podemos quedar con eso, tenemos que seguir creciendo", agregó.

En Madrid, el Sheriff se impuso gracias a un golazo de Sébastien Thill a los 89. El equipo moldavo, que debuta en la competición, se adelantó en el minuto 25 tras un cabezazo del centrocampista uzbeko Jasurbek Yakhshiboev.

El atacante francés Karim Benzema igualó de penal para el Madrid a los 65 antes de que Thill le diera el triunfo al visitante con un potente remate en el final.

El Sheriff encabeza el Grupo D con seis puntos en dos partidos, mientras que el Madrid es segundo con tres. Por la misma serie, el Shakhtar Donetsk igualó como local sin goles ante el Inter de Milán, para sumar ambos equipos una unidad.

"Hemos tenido el control del partido, hemos tenido ocasiones y luego han metido un golazo, muchas veces el partido se dice que tienes que ganar, pero este creo que hemos tenido bastante control del partido", dijo tras el encuentro el centrocampista del Madrid Casemiro.

En tanto, Liverpool goleó 5-1 al Porto por el Grupo B en un partido en que el egipcio Mohamed Salah marcó dos veces. Sadio Mané y Roberto Firmino en dos oportunidades marcaron los otros goles del Liverpool, que lidera la zona con seis puntos.

"Definitivamente no está hecho el trabajo ya que nos quedan cuatro partidos por jugar. Hemos tenido buenos desempeños, nos aplicamos bien y tuvimos los resultados que merecimos", comentó el capitán del Liverpool, Jordan Henderson, quien alcanzó la marca de 400 partidos con la camiseta del club. "Es un buen inicio pero está lejos de terminar".

En el otro partido del grupo, Atlético de Madrid venció 2-1 al AC Milan como visitante, tras una remontada con un gol de Antoine Griezmann -el primero desde su vuelta al equipo- y un penal en el final del uruguayo Luis Suárez. Los locales se habían adelantado a través de Rafael Leao a los 20 minutos, pero a la media hora fue expulsado Franck Kessie.

"En el segundo tiempo el partido fue muy bueno por la búsqueda, por la valentía que tuvo con uno más claramente para buscar. Once contra once el Milan fue mejor que nosotros. Nosotros no nos recomponíamos. Ya en el segundo tiempo con uno menos se agruparon bien, se defendieron bien, pero metimos todo lo que teníamos", dijo el técnico argentino del Atlético, Diego Simeone.

Por el Grupo C, en tanto, el Borussia Dortmund venció 1-0 al Sporting Lisboa, gracias al primer tanto de Donyell Malen en el club alemán, que lidera la serie con seis puntos junto al Ajax Ámsterdam, que venció al Besiktas 2-0. El Sporting y el Besiktas no suman unidades. (Editado en español por Javier Leira)