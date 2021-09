41-21. Prescott protagoniza un regreso triunfal con los Cowboys, nuevos líderes

Fotografía de archivo en la que se registró a Dak Prescott, mariscal de campo de los Cowboys de Dallas, quien lanzó para tres touchdowns en el triunfo de su equipo 41-21 sobre los Eagles de Filadelfia, en su primer partido en casa desde una lesión que lo mantuvo alejado de las casa por casi un año. EFE/Mike Stone

Arlington (Texas, EE.UU.), 27 sep (EFE).- El mariscal de campo estelar Dak Prescott tuvo un regreso triunfal a casa con los Dallas Cowboys que vencieron por 41-21 a los Filadelphia Eagles en el tradicional partido del lunes por la noche con el que se cerró la tercera semana de competición de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Prescott corrió hacia el túnel, levantó los brazos hacia los aficionados y les arrojó recuerdos después de que los Cowboys maltrataran a los Eagles en el horario de máxima audiencia.

La escena fue un gran contraste con casi un año antes, cuando el mariscal de campo estrella estaba llorando mientras viajaba en un carrito por el mismo lugar después de la espantosa lesión en el tobillo derecho que terminó su temporada.

Prescott lanzó para tres touchdowns en su primer partido en casa desde la lesión, el esquinero Trevon Diggs devolvió una interceptación de 59 yardas para anotar y los Cowboys (2-1) fueron siempre muy superiores a los Eagles (1-2) con los que compartían el liderato de la División Este de la Conferencia Nacional (NFC).

"Estoy agradecido por todo lo que he pasado, todo el trabajo arduo que me hizo dar cuenta de estar de regreso aquí haciendo lo que amo", declaró Prescott. "Es el mejor lugar para jugar al fútbol".

El corredor estelar Ezekiel Elliott avanzó por tierra para 95 yardas y dos touchdowns, el máximo de la temporada, y el ala cerrada Dalton Schultz tuvo el primer partido de dos anotaciones de su carrera.

Excepto por un balón suelto en la zona de anotación que le dio a los Eagles su primer touchdown, Prescott fue eficiente, acertando 21 de 26 para 238 yardas sin una interceptación en el primer partido de la NFC Este para ambos equipos.

El primer partido de Prescott en el AT&T Stadium desde la fractura compuesta y dislocación de su tobillo derecho que terminó la temporada en la Semana 5 del año pasado contra los New York Giants también fue el regreso a su capacidad máxima después de los límites impuestos por la pandemia la temporada pasada.

Nada menos que 93.267 aficionados en las gradas del estadio de techo retráctil, que permaneció abierto durante todo el partido.

Los Cowboys tuvieron una ventaja de 19-1 en primeros intentos al final de la primera mitad, pero los Eagles estaban abajo solo 20-7 en el descanso.

Después de que Javon Hargrave forzó el balón suelto de Prescott y lo atrapó para anotar, los Eagles metieron al mariscal de campo en un cuarto intento en el otro extremo.

Diggs se adelantó a un pase del mariscal de campo de los Eagles, Jalen Hurts, a la línea de banda en la tercera jugada de la segunda mitad y corrió sin ser tocado para su primera anotación de su carrera, convirtiéndose en el primer jugador de Dallas con una selección en cada uno de los primeros tres juegos desde Everson Walls en 1985.

Diggs y Logan Wilson de Cincinnati comparten el liderazgo de la NFL con tres interceptaciones.

Hurts completó 41 yardas para Quez Watkins, 38 yardas para el ala cerrada Dallas Goedert y 27 yardas para el ala cerrada Zach Ertz, mientras que finalizó 25 de 39 para 326 yardas con dos touchdowns y dos interceptaciones.

Muchas de las yardas aéreas del nativo de Texas, y el segundo touchdown, llegaron con el partido ya sentenciado juego fuera de su alcance.

"No hice un buen trabajo como líder", dijo Hurts. "No dirigí lo suficiente bien nuestra ofensiva, con la ejecución de las cosas que tengo que hacer cuando estoy en el campo".