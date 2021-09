Un nuevo recuento de votos deja el Parlamento islandés sin mayoría de mujeres

Imagen de archivo del Parlamento islandés en Reikiavik. EPA/MIKKO PIHAVAARA

Copenhague, 27 sep (EFE).- Islandia no contará por primera vez en su historia con mayoría de mujeres en el Alþingi (Parlamento) y no será el primer país de Europa occidental en tenerlo, después de que un nuevo recuento de votos en una circunscripción electoral cambiara el reparto inicial de escaños.

La Cámara islandesa estará compuesta por 33 hombres y 30 mujeres, que serán el 47,6 % del total y no el 52,4 %, como había sido anunciado ayer tras el recuento de votos de las elecciones legislativas del sábado.

El motivo es que la estrecha diferencia entre varios partidos provocó un nuevo recuento en la circunscripción del Noroeste, que reveló errores y un cambio en la asignación de los llamados mandatos compensatorios, alterando la elección de media docena de diputados, aunque no el reparto de escaños entre los distintos partidos.

Así, Jóhann Páll Jóhannsson ocupa el lugar de su compañera socialdemócrata Rósa Bjòrk Brynjólfsdóttir; Gísli Rafn Ólafsson, del Partido Pirata, el de Leyna Rún Taha Karim; y Orri Páll Jóhannsson, el de Hólmfrídur Árnadóttir, ambos del Movimiento de Izquierda Verde.

La inédita coalición que ha gobernado Islandia desde 2017 entre conservadores, "progresistas" y rojiverdes (de la primera ministra Katrín Jakobsdóttir), reforzó su mayoría en los comicios, pero la caída de estos plantea dudas sobre su futuro en esa constelación, en la que podría entrar alguna formación de centro en su lugar.

El Partido de la Independencia fue el más votado con el 24,4 %, seguido por el Partido Progresista, con el 17,3 %, y los rojiverdes, con el 12,6 %.