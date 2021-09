Un importante directivo Wall Street se reunió con alto cargo chino, según un diario

El primer ministro chino Li Keqiang (d) habla acompañado por el viceprimer ministro Han Zheng (i) durante la XIII Asamblea Popular Nacional (APN), en Pekín (China). EFE/WU HONG/Archivo

Shanghái (China), 27 sep (EFE).- John Thornton, un importante directivo de Wall Street, hizo un viaje de seis semanas a China en el que se llegó a reunir con el vice primer ministro chino Han Zheng a finales de agosto, según fuentes citadas hoy por el diario privado hongkonés South China Morning Post.

El rotativo afirma que el acceso permitido por las autoridades chinas para Thornton -actual presidente ejecutivo del gigante de la minería áurea Barrick Gold y expresidente del banco de inversión Goldman Sachs- no tiene precedentes en el marco de las restricciones anti-covid del país, que han rebajado notablemente el flujo de visitas de dignatarios extranjeros desde el inicio de la pandemia.

En este período, han trascendido muy pocas visitas de líderes extranjeros -la de Thornton tampoco había sido publicada por las autoridades ni por la prensa oficial- a Pekín, y las pocas veces que dignatarios de otros países han llegado al país asiático durante la pandemia las reuniones se han celebrado en otras partes del país.

La fuente que dio detalles de la visita la comparó con el conocido viaje secreto en 1971 de Henry Kissinger, entonces asesor de Seguridad Nacional para el presidente Richard Nixon, que sentó las bases de los lazos bilaterales y de lo que sería, un año después, la primera visita de un jefe de Estado estadounidense a la República Popular, fundada 23 años antes.

Thornton, que es copresidente de la Mesa de Debate Financiero EE. UU.-China, estuvo tres semanas en la ciudad oriental de Shanghái antes de ir a la capital, Pekín, a finales de agosto, donde se reunió con Han, uno de los siete miembros del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh), el órgano de mayor poder político dentro del organismo que rige el país.

CHINA PIDE SER TRATADA "COMO UN IGUAL"

Han trasladó a Thornton la disposición de China para "retomar la cooperación" entre las dos potencias, siempre y cuando Washington trate a Pekín "como a un igual".

El vice primer ministro aseguró que no será posible remendar las relaciones si el actual presidente estadounidense, Joe Biden, continúa la política de mano dura contra China de su predecesor, Donald Trump, por mucho que al mismo tiempo intente ampliar la cooperación en áreas selectas como la lucha contra el cambio climático.

Precisamente, Thornton también se reunió en Pekín con el emisario del Gobierno chino para asuntos relativos al cambio climático, Xie Zhenhua, días antes de que se produjera una visita a China de su contraparte estadounidense, John Kerry.

Según la fuente, durante su reunión con Han, Thornton había afirmado que Kerry -que volverá a visitar el país asiático en las próximas semanas- no es solo el hombre clave de Estados Unidos para la cooperación climática sino para el conjunto de las relaciones entre Washington y Pekín.

Posteriormente, y pese a que la fuente del rotativo afirma que altos funcionarios estadounidenses le pidieron que no lo hiciera, Thornton viajó durante una semana a la región noroccidental de Xinjiang, donde, según organizaciones pro derechos humanos, China estaría violando los derechos de ciudadanos de minorías musulmanas como la uigur.