Tras éxito de "Verzuz", Timbaland crea Beatclub

LOS ÁNGELES (AP) — Timbaland se abrió paso como productor de éxitos para superestrellas como Justin Timberlake y Jay-Z, pero ahora está creando otro camino para que aspirantes a músicos colaboren con los artistas más importantes de la industria.

Si bien su exitosa serie “Verzuz” con Swizz Beatz sigue siendo popular, Timbaland creó una nueva empresa llamada Beatclub, un mercado de venta de ritmos en línea. Es una plataforma digital para que los creadores de música se conecten con músicos, productores, compositores, editores de música y sellos discográficos.

A través de Beatclub, Timbaland busca convertirse en un enlace entre lo desconocido y lo conocido.

“Sé lo que es ser un niño sentado en una habitación sin saber si tienes talento, la forma en que se mueve este mundo, cómo estos niños consiguen que se escuche su música”, dijo Timbaland, un productor y compositor ganador del Grammy que ha trabajado con Beyoncé, Missy Elliott, Rihanna, Madonna, Drake y más.

“Esta plataforma es un lugar donde los creadores pueden comunicarse”, continuó. “Soy el jefe de la nave. Pero adivina qué, si tienes un barco, puedes comunicarte conmigo y mejorarás. Puedo señalarte a un Lil Durk o Lil Baby y decirles que estén atentos a este chico o chica y que le den una oportunidad. Ese podría ser su mayor sueño”.

Timbaland espera lanzar Beatclub oficialmente a finales de este año, pero ya se han unido al proyecto varios músicos y productores de primera línea, como J. Cole, Mike WiLL Made-It, Mike Dean, Tainy y Scott Storch.

El lunes, Justin Timberlake anunció a The Associated Press que también se unirá a Beatclub. El cantante dijo que actualmente está trabajando con Timbaland y Beatclub en su próximo disco.

“Cuando Tim me contó sobre Beatclub, el concepto detrás de eso, pensé que era una idea brillante”, dijo Timberlake, quien ganó tres premios Grammy con Timbaland por “Sexy Back”, “LoveStoned / I Think She Knows” y “Pusher Lover Girl”. El dúo colaboró en cinco de los álbumes de estudio de Timberlake.

Timberlake dijo en un video enviado a la AP que la plataforma podría ser una vía para que la gente creativa se conecte, se comunique y comparta música sin estar en la misma habitación.

“Que la gente tenga acceso a este tipo de tecnología y plataforma donde puede compartir cosas, lo encuentro realmente inspirador”, dijo. “Me entusiasma colaborar con personas que ni siquiera he conocido. Incluso las cosas en las que estamos trabajando en este momento con mi disco, todo es Beatclub. Es Tim trayendo a personas que ha encontrado a través de esta plataforma y me las trae a mí”.

Timbaland predice que Beatclub será extremadamente gratificante y educativo para sus miembros, quienes podrán conservar todos sus derechos e ingresos musicales, establecer sus propios términos de precios y retener sus regalías de publicación. La plataforma no recibirá ingresos adicionales de los suscriptores.

“Estás aprendiendo de términos financieros”, dijo. “Estás aprendiendo sobre la riqueza y cómo controlar el dinero y el negocio. Es tu propio negocio. Es un lugar para que se valoren sus herramientas cuando ellos piensan que no son valoradas”.

Beatclub lleva el nombre del sello discográfico de Timbaland Beat Club, que lanzó la carrera del rapero Bubba Sparxxx hace casi dos décadas. El sello finalmente fracasó, pero Timbaland tuvo una epifanía una noche para mantener vivo el nombre, con un enfoque diferente.

Después de despertarse, llamó a su socio comercial Gary Marella, que trabajó con él en “Verzuz”, para contarle su idea de la nueva plataforma digital. Se sintió animado a desarrollarla tras el éxito de “Verzuz”, que pone a dos músicos a enfrentarse en una batalla, canción contra canción.

La serie fue adquirida por Triller a principios de este año. Ha pasado de estar en Instagram Live a tener batallas en persona frente a una audiencia, y podría dirigirse al espacio de las giras, según el productor.

Timbaland dijo que “Verzuz” mejoró su habilidad para los negocios mientras que la pandemia reprogramó su conciencia de sí mismo.

“‘Verzuz’ me ayudó a volver a mi pasado”, dijo. “Me ayudó con mis habilidades con las personas y cómo tratar con la gente sin ponerme sensible y ser egoísta. Me enseñó a pensar en ambas partes, en mi negocio y en llegar a una solución. Ves que hay un problema, pero cuál es la solución”.

Marella dijo que la idea de Beatclub inmediatamente lo convenció.

“Creo que el mundo estaba preparado para esto”, dijo Marella, quien ayudó a armar un acuerdo entre Beatclub y la Liga Nacional de Hockey para proporcionar música personalizada para los mejores juegos de la liga, como la Copa Stanley. La plataforma también se asoció con IBM como parte del programa de tutoría de la empresa para que las nuevas compañías ofrezcan protección de datos, privacidad y soluciones de seguridad.

“Hay un par de personas más en este espacio como Splice y BeatStars, a quienes no puedo ignorar y han sido pioneros, con visión de futuro y alterando el negocio en términos de licencias de beats”, continuó. “Pero qué mejor persona para abrir la puerta de una patada que Timbaland. Él está liderando el camino para todos estos productores, compositores e incluso artistas de primer nivel, diciéndoles que este es el futuro del negocio”.

Timbaland califica este momento de su vida como un renacimiento tras haber tenido problemas de abuso de sustancias, un divorcio, sobrepeso y mala salud hace unos años. Pero ahora tiene un enfoque renovado luego de perder más de 45 kilos (más de 100 libras), con un nuevo alcance en sus esfuerzos empresariales.

“Estuve reevaluando todo lo que pasó en mi vida”, dijo. “Pero soy un tipo diligente... Se trata de trabajar de forma más inteligente, no más difícil. Así es como me muevo”.