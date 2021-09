Talleres sigue líder; River y Boca ganan en la previa del superclásico

Talleres de Córdoba goleó por 4-1 a Rosario Central esa sábado para quedar puntero con 29 unidades, dos más que River Plate, que se impuso por 1-3 a domicilio ante Central Córdoba, en Santiago del Estero. Foto de archivo. EFE/Marcos Pin

Buenos Aires, 26 sep (EFE).- Talleres de Córdoba no cede terreno y se mantiene a fuerza de goles como único líder de un torneo argentino que tiene a River Plate como escolta y a Boca Juniors en la sexta posición en la antesala del superclásico, que se disputará el próximo domingo en el Estadio Monumental.

Talleres de Córdoba goleó por 4-1 a Rosario Central esa sábado para quedar puntero con 29 unidades, dos más que River Plate, que se impuso por 1-3 a domicilio ante Central Córdoba, en Santiago del Estero.

Boca Juniors, que en el último duelo del domingo, venció por 1-0 a Colón trepó a la sexta posición con 21 unidades a ocho del líder.

San Lorenzo volvió al triunfo ante Defensa y Justicia (2-1), mientras que Independiente fue goleado en su casa por Godoy Cruz (1-4).

TALLERES NO CEDE TERRENO

Talleres de Córdoba no demostró debilidades ante Rosario Central y con su goleada por 4-1 del sábado ratificó su condición de único líder del torneo con 29 unidades.

Con el técnico uruguayo Alexander Medina como guía, el conjunto cordobés se impuso con los goles de Mateo Retegui (2), Nahuel Tenaglia y el colombiano Diego Valoyes, mientras que Alan Marinelli descontó para el perdedor.

De esta manera, Talleres se ilusiona con su primer título local tras el subcampeonato logrado en 1977, que se sumaría a la Copa Conmebol conquistada en 1999.

RIVER LLEGA BIEN DE ÁNIMO AL SUPERCLÁSICO

Pese a no tener una de sus mejores noches de sábado, River Plate venció por 1-3 a Central Córdoba en Santiago del Estero, para mantener el ritmo de Talleres y quedar como único escolta a dos puntos del líder cordobés.

Con goles del colombiano Jorge Carrascal, Julián Álvarez y Braian Romero, el ‘Millonario’ se impuso pese al descuento logrado por Leonardo Sequeira, de penalti, para el local.

Tras esta victoria, los dirigidos por Marcelo Gallardo ya piensan en el próximo domingo cuando recibirán en el Estadio Monumental a Boca Juniors en una nueva edición del superclásico argentino.

BOCA GANÓ CON UN GOL DE ORSINI

Boca Juniors le ganó con lo justo por 1-0 al campeón defensor, Colón de Santa Fe, en la Bombonera con un tanto de Nicolás Orsini, el delantero que se sumó esta temporada al ‘Xeneize’ y que, por fin, pudo festejar su primer tanto en su nuevo club.

En un partido complicado y friccionado, Boca se alzó con su quinto triunfo del torneo que le permitió escalar a la sexta posición del torneo con 21 puntos, a ocho del líder Talleres.

La próxima presentación del ‘Xeneize’ será el próximo domingo en el Monumental ante River, en un superclásico que será la principal atracción de una jornada que marcará el regreso del público a los estadios del fútbol argentino.

INDEPENDIENTE RECIBIÓ UN DURO GOLPE DE LOCAL

Independiente sufrió una dura goleada por 1-4 como local ante Godoy Cruz, en un resultado que lo aleja de las posiciones de vanguardia y supone un duro revés para los conducidos por Julio César Falcioni.

Por el lado de los mendocinos este es un nuevo y valioso triunfo que alimenta la ilusión de recuperación desde la llegada de Diego Flores como entrenador y que además los deja en la octava posición con 20 puntos, dos menos que su vencido.

Tomás Ortega, en contra de su valla, Tomás Badaloni, Ezequiel Bullaude y Martín Ojeda hicieron los tantos del ganador, mientras que Rodrigo Márquez hizo el único del ‘Rojo’.

SAN LORENZO GANÓ Y RESPIRA MONTERO

San Lorenzo recuperó la sonrisa tras sumar su cuarta victoria en el torneo al imponerse por 2-1 ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro.

Nicolás Fernández Mercau y Siro Rosané hicieron los goles del equipo de Paolo Montero, mientras que Francisco Pizzini descontó para el ‘Halcón’ de Florencio Varela.

El ‘Ciclón’ sumó aire con esta victoria en un ciclo del técnico uruguayo que llegaba muy cuestionado a esta nueva presentación.