Sonsoles Ónega, apenada por la ruptura de Alba Carrillo y Santi Burgoa

MADRID, 27 (CHANCE)



Sonsoles Ónega ha puesto el broche de oro a la Feria del Libro de Madrid firmando ejemplares de su última novela, "Mil besos prohibidos" por tercer fin de semana consecutivo; recibiendo el cariño del público en cada una de sus firmas y consolidándose como uno de los rostros más queridos del momento, es una de las autoras que más expectación han levantado en el Parque del Retiro durante las últimas dos semanas, en las que la literatura se ha convertido en la gran protagonista.



En uno de sus mejores momentos a nivel personal - lleva un año de relación con el arquitecto César Vidal - y profesional al frente del programa de Telecinco 'Ya es mediodía', Sonsoles nos ha contado como se organiza y de donde saca tiempo para escribir su próxima y esperada novela: "Ese es el drama de cada libro. cada vez que empiezo una novela pienso que no podré hacerlo y al final te das cuenta de que puedes". "Tienes que escaletar como en televisión, la tele, los niños, la literatura también tiene su espacio, algo condenas, en este caso la vida social", desvela, dejando claro que "no sé hacer otra cosa. Disfruto mucho tanto en mi oficio de periodista como escribiendo libros, doy gracias cada mañana de poder hacer las dos cosas".



Compañera de Alba Carrillo en 'Ya es mediodía', Sonsoles señala que se ha enterado de la ruptura de la modelo con Santi Burgoa por "Instagram". "No he tenido oportunidad de llamarla. Ella ha dicho en el story que está soltera pero no tengo más información", apunta, asegurando que siente "muchísimo" la noticia. Sus palabras, en el siguiente vídeo.