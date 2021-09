Simeone: "Los rivales nos conocen, tenemos que evolucionar"

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, durante el entrenamiento de este lunes en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Majadahonda (Madrid), 27 sep (EFE).- "Ser nosotros mismos" es la prioridad de Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, para la reacción del equipo, al que reclama que mantenga "la agresividad" que siempre lo hizo "muy competitivo", mientras asume la nueva exigencia de sus rivales y la necesidad de "evolucionar".

Sin pausa, en dos días, debe responder el conjunto rojiblanco a la derrota en Vitoria, la primera de la temporada, en su visita a Milán, en un partido crucial para sentirse con tantas posibilidades como los demás de avanzar a los octavos de la Liga de Campeones en San Siro, donde el Atlético regresa un lustro después con el dolor de su última final perdida del torneo europeo en los penaltis.

"No me detengo tanto en ese momento del cual vos recuerdas, sino que me centro en el presente, que es lo que único que me interesa contra un equipo que juega muy bien, que tiene muy buena dinámica de juego, con muy buenos resultados en Italia, que hizo un gran partido con el Liverpool fuera de casa y con un entrenador que tiene características de juego muy claras y las traslada a su equipo", esquivó Simeone, que anunció que será "un partido duro" en Milán.

Un encuentro "muy importante", insistió después. "Siempre esperamos lo mejor y siempre queremos más", proclamó el técnico, cuyo equipo percibe las dudas, incluso las asume con autocrítica, mientras él examina las fórmulas para rearmar a su conjunto frente a los nuevos mecanismos de juego que le reclaman sus adversarios.

"Varios de los partidos que hemos jugado hasta hoy, el rival ha buscado quitarnos más espacio para que, obviamente, nosotros tengamos que proponer y que generar más juego en consecuencia de la tenencia de pelota. Creo que el mejor partido que hicimos fue contra el Villarreal, en ese espacio. Con el Athletic se hizo un muy buen partido. En esa línea es donde tenemos que crecer", manifestó.

"Está claro que venimos de una temporada donde muchas situaciones que se generaron en el juego ya nos las conocen los rivales y trabajan en consecuencia de nuestras virtudes. Tendremos que evolucionar, cambiar y seguir buscando otros caminos que también sorprendan y generen más posibilidades para cuando aparezcan estas situaciones", abundó Simeone, que enfoca a una cualidad esencial para revertir el actual momento de dificultad del equipo rojiblanco.

"Pasa por ser nosotros mismos, mantener la agresividad que nos hizo siempre muy competitivos y en ese espacio de las áreas tenemos que ejecutarla. Creo que el fútbol, más allá del posicionamiento, de cómo presiones o de cómo superes las líneas en ataque, la diferencia es el área. Y ahí es donde la agresividad tiene que crecer para competir como queremos competir", recalcó en la rueda de prensa.

"El estado (de ánimo) del equipo es positivo. Somos un equipo que tiene gente muy experimentada, que tiene carácter, que juega muy bien y entiende que, en este juego, hay distintos resultados durante la temporada. Te puedes encontrar con distintas situaciones y hay que saber sobrellevarlas", prosiguió rumbo a la visita a Milán.

No desveló sus ideas para el once. "Tenemos una plantilla muy equilibrada, con gran jerarquía en todos los futbolistas y tendremos que ir en consecuencia de lo que nos pide el próximo partido y en búsqueda de los que puedan representar lo que queremos para el partido", expuso Simeone, que prescindirá de Antoine Griezmann, Joao Félix y Thomas Lemar en la alineación titular, dará recorrido en el once a Ángel Correa y recuperará de inicio a Koke Resurrección.

"Desde que llegamos, el club hizo un gran esfuerzo para poder sostener todo este crecimiento que estamos teniendo. Lo ha vuelto a hacer esta temporada con la llegada de futbolistas muy importantes. Buscamos siempre mejorar y eso nos lo permite la fuerza que el club tiene siempre en la búsqueda de mejores futbolistas para nuestro plantel", reafirmó Simeone, antes de otra 'final' en Milán.